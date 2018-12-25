AGİT: Ukrayna ordusu görev yapmamızı engelliyor

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin Azak Denizi kıyısında yer alan ve halen Ukrayna’nın kontrolü altında bulunan Mariupol kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin (VSU) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) ait devriye merkezinin (MPH) faaliyetini çeşitli şekillerde engellediği belirtildi.

Donbass’ta Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden iki ayrı cumhuriyet kurulmuştu ve uluslararası toplantıların ardından bölgede ilan edilen ateşkes sürecini AGİT gözlemcileri denetliyordu.

AGİT RAPOR AÇIKLADI

6 Aralık tarihinde yayımlanan ve “AGİT engelleniyor” başlığını taşıyan raporda, Ukrayna ordusunun bilhassa son haftalarda organizasyonun görevini yapmasını nasıl ve hangi noktalarda sekteye uğrattığının bilançosu gözler önüne serildi. AGİT’in “Ukrayna Özel İzleme Misyonu” adlı biriminin Mariupol Devriye Merkezi’nden Pasi Rekila tarafından yayınlanan raporda, AGİT devriye görevlilerinin özellikle 7 Kasım tarihinden itibaren, Pişevik (Kiev tarafından kontrol edilen sahada) ve Verkhnoşirokivske (eski ismiyle ‘Ekim’ -Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) tarafınca kontrol edilen kısımda) köyleri arasındaki sınır hattını geçmelerine izin verilmediği bilgisinin yer alması dikkat çekti.

AGİT’İN KÖYLERİ ZİYARETİNE İZİN VERİLMİYOR

Bu durumun, sınırın her iki tarafında yer alan iki köy arasından geçen “Gri Bölge”de yakın zamanda bir mayın bulunması gerekçesine bağlı olarak Ukrayna devletince yapılan “iç güvenlik düzenlemelerinden” kaynaklı olduğu iddiasına yer verildi.

Normal şartlarda, dolaylı da olsa az çok Ukrayna hükümeti yanlısı bir çizgi izlediği bilinen AGİT’in bölgede “hareket özgürlüklerinin sürekli suretle kısıtlandığının” altını çizdiği raporda, Zayçenko isimli köyün güneyindeki fiili hudut hattı boyunca konuşlu köy tipi yerleşim yerlerini ziyaret etmesinin Ukrayna otoriterlerince engellendiği kaydedildi.

UKRAYNA GÜÇLERİ HER YERDE ZORLUK ÇIKARIYOR

Ayrıca MPH’nin, Mariupol’un 40 kilometre kadar doğusunda yer alan ve DNR’nin hâkimiyetindeki Novoazovsk (Yeni Azov) ile Donetsk’in 100 kilometre kadar güneyindeki Sedova şehirlerini ziyaret etmesine ve de Rusya Federasyonu ile olan sınır geçiş noktasına girmesine dahi Ukrayna güçlerince mani olunduğu vurgulandı. Bu türden engellerin MPH’nin Donbass’ın Ukrayna tarafından kontrol edilmeyen taraflarındaki izleme ve takip kabiliyetlerine olduğu kadar Ukrayna ve DNR’nin egemenliğindeki bölgeler arasındaki genel ve güvenlik halini raporlama işine de ciddi darbe vurduğu aktarıldı.