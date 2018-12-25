25 Aralık 2018 13:57
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 14:13

2019 asgari ücreti: Gölge büyük karşılık küçük!

Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu yazdı: Gölgesi vücudundan daha büyük olan bu görüntü kimseyi aldatmasın. Yapılan zammın karşılığı küçük!

2019 asgari ücreti: Gölge büyük karşılık küçük!

Fotoğraf: Evrensel

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    Bülent FALAKAOĞLU

    Yüzde 26 zam geldi, asgari ücret 2020 TL oldu.
    Hükümet yaptığı zam oranının yüksek olduğunu iddia ediyor.
    Çalışanı mağdur etmediğini söylüyor.
    Acaba öyle mi?
    Bakalım!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu devletin resmi istatistik kurumuna (TÜİK) soruyor: Bir işçi ne kadar ücret alırsa hayatta kalır ve sağlıklı olabilir? 
    TÜİK’in cevabı: 2 bin 213 TL.
    Komisyonda yer alan işçi sendikası Türk-İş ise… “Bu hesap 172 lira eksik. Bizim hesabımıza bir kişinin geçim maliyeti 2 bin 385 TL” diyor.
    Hadi biz resmi kurumun verisini baz alalım. Ve bir kişinin geçinebilmesi için 2 bin 213 liraya muhtaç olduğunu kabul edelim.
    Açıklanan enflasyon 2020 liralık enflasyon rakamı, bir kişinin geçim maliyetinin yüzde 90’nına denk geliyor.  
    Hep aynı oluyor!
    Geçen yıl da TÜİK demişti ki... “Bir kişi ancak bin 893 lira ile geçinebilir.”
    Buna rağmen sadece bin 603 lira verilmişti. 
    Yani geçim maliyetinin yaklaşık yüzde 85’ini vermişti.
    Değişen bir şey yok yani.
    “Ama bu yıl yüzde 90’ını vermiş daha iyi değil mi” sorusu aklınıza gelebilir.
    Öyle değil, çünkü...
    Geçen yıl TÜİK verdiği bin 893 liralık rakama, yüzde 22’lik mevcut enflasyonu eklersek rakam 2 bin 310 liraya çıkıyor. TÜİK bu yıl 100 lira eksik söylemiş. Aradaki küçük fark bundan kaynaklanıyor. 

    MAYIS AYINDA ERİR!

    Geçen yıla gidelim.
    Hükümet geçen yıl asgari ücrete yüzde 14 zam yapmıştı. Ve yine hükümet ‘2018’de çalışanı enflasyona ezdirmedik’ iddiasında bulunmuştu. 
    Doğru değildi!

    Şöyle ki...
    2017’de asgari ücret yüzde 8 oranında zam yapılmıştı. 2017 enflasyonu yüzde 12 oranında gerçekleşmişti.
    4 puanlık bir kayıpla kapatılan yılın ardından yapılan yüzde 14’lük zammın yüzde 4’ünü kayıplar yutmuştu. Geriye yüzde 10 kalmıştı.
    2018 enflasyonu ne kadar yüzde 20’nin üzerinde. Arada 10 puanlık bir fark var.

    Gıda enflasyonu    yüzde 25
    Ev eşyası                yüzde 32
    Çeşitli mallarda     yüzde 28 

    Rakamlar gösteriyor ki asgari ücretlinin tükettiği mal ve hizmetlerde enflasyon yüzde 25 - 30 arasında.  
    Demek ki bu yıl yüzde 15 - 20 arasında bir kaybı var asgari ücretlinin. 
    Şimdi yapılan zam ne kadar yüzde 26. Düş bundan 15 - 20 puanlık kaybı, geriye elde 5 - 10 puanlık bir zam oranı kalıyor. 
    Elde kalan da yüzde 20’lik enflasyon ortamında ilk dört ayda erir. Mayıs ayı geldiğinde, yapılan zamdan elde bir şey kalmaz. Ceplerde erime başlar.  

    Gölgesi vücudundan daha büyük olan bu görüntü kimseyi aldatmasın. Yapılan zammın karşılığı küçük!

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