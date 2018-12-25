İsviçre’de inşaat işçileri kazandı: Birleşirsek güçlüyüz

İsmail ŞİMŞEK

Zürih

İsviçre’de “Uniti siamo forti!” yani “Birleşirsek güçlüyüz!” diyen inşaat işçileri grev ve sokak eylemleriyle yürüttükleri mücadele sonucu TİS sürecini kazanımla tamamladı.

İşçilerin örgütlü olduğu UNIA sendikası, inşaat sektöründeki son 10 yılın en etkili grev ve eylemlerini gerçekleştiren inşaat işçilerinin toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Haziran 2018’de Zürih kentinde 18 bin işçinin katıldığı büyük bir mitingle inşaat patronlarını uyaran işçiler, sonraki süreçte hayata geçirdikleri grev ve eylemlerle 60 yaşında emeklilik ve 80 frank maaş artışı yanında, bazı sosyal haklarda da iyileştirme sağladı.

PATRONLARIN ŞANTAJI TUTMADI

Yirmi görüşmenin yapıldığı ve zorlu geçen sözleşme döneminde işçilerin kararlılığı patronlara geri adım attırdı. Bir önceki sözleşmede şantaj olarak, “Ya emeklilik yaşı ya da maaş zammı” diyen sektör patronları, işçileri maaş zammından vazgeçirmişti. Ancak daha sonra, işçilerin 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek olan ücretleri 2019 ve 2020’de aylık 80 frank yükseldi. UNIA ve SYNA sendikaları ile İsviçre Girişimciler Derneği arasında imzalanan TİS’e göre, işçiler zamla birlikte emeklilik haklarını da korudu. Patronlar emeklilik yaşını 62’ye yükseltmeyi planlıyordu.

KARARLI MÜCADELE KAZANIMA DÖNÜŞTÜ

Haziran 2018’de Zürih’te yapılan miting sonrası seferberlik başlattıklarını söyleyen sendika yetkilileri, İsviçre’nin dört bir yanında binlerce inşaat işçisinin sokaklara döküldüğünü ve haklarını korumak için günlerce eylem ve grevler örgütlediklerini hatırlattı.

15 binden fazla inşaat işçisi, ekim ve kasım aylarında ülke genelinde çalışmayı durdurdu. Bu grevler, inşaat işçilerinin son yıllardaki en büyük eylemi oldu.

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