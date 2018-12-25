Adana'da cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

Adana’da Gamze adlı bir kadının ağabeyinin cinsel istismarına maruz kaldığını ve ailesi tarafından darp edildiğini beyan etmesinin ardından açılan soruşturmada zanlı hakkında soruşturmayı yürüten savcı takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde cinsel istismara uğradığını beyan eden Gamze’nin iddiaları dışında kamu davası açılması için 'yeterli şüphe' oluşturacak bir delil elde edilemediği belirtildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Adana Adliyesi Taş bina önünde basın açıklaması yaptıktan sonra karara itiraz eden Adana Kadın Platformu avukatları ve üyeleri karara tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Av. Sevil Aracı, soruşturma sırasında savcılık tarafından hiçbir delil toplanmamasına rağmen delil yetersizliğinin gerekçe gösterilmesini doğru bulmadıklarını belirterek “Gamze’nin nezdinde ensest, istismar, taciz mağduru kadınların umudunun, cesaretinin kırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

'NEDEN MAĞDURUN DEĞİL DE ŞÜPHELİNİN İFADESİNE İTİBAR EDİLDİ?'

Dosyada mağdurun, şüphelinin ve onu korumaya çalışan ailesinin ifadeleri dışında bir ifade yokken şüphelinin ifadelerine itibar edildiğini dile getiren Aracı, “Neden mağdurun daha önceki intihar vakaları ve sebepleri araştırılmadı? Neden hastane kayıtları istenmedi? Neden mağdurun sosyal medya paylaşımları incelenmedi? Neden mağdurun psikolog eşliğinde ifadesi alınmadı? Neden yangından mal kaçırır gibi bir haftada 'yeterli delil yok' denilerek dosyanın kapatılması yolu seçildi?” sorularını sordu.

'KADINLARIN CESARETİNİN KIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bunun sadece Gamze’nin hikayesi olmadığını dile getiren Aracı, “Aile içerisinde bu gibi belki yüzlerce, binlerce istismar vakaları oluyor. Maalesef büyük çoğunluğu bir sessizlik kuyusunda boğuluyor. Böylesi olayları ifşa edebilmek çok zor. Bunu başarabilen kadınlar ise yargı sürecinde bu şekilde tarumar ediliyor. Bu karara itiraz ediyoruz. Hukuki olarak itirazımızı yaparken aynı zamanda binlerce kız kardeşi olarak da Gamze’nin yanında olacağız. Bu dosyanın bir haftada kapatılıp sümen altı edilmesine, Gamze’nin nezdinde ensest, istismar, taciz mağduru kadınların umudunun, cesaretinin kırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Adana’da Gamze adlı bir kadın 2 Aralık’ta çocukluğundan bu yana ağabeyi tarafından istismara uğradığını, yıllardır süren tacizden kurtulmak için sığınmaevine yerleştiğini, ancak burada da ailesi tarafından bulunup darp edildiğini ve ağabeyiyle aynı evde zorla tutulduğunu sosyal medyadan teşhir ederek yardım istedi. Yaşadıklarını ifşa eden Gamze’nin evi, akşam saatlerinde aile bireyleri tarafından basıldı, şiddet uygulanarak eve götürüldü. Yakın çevresine “Ne olur beni kurtarın yoksa beni öldürecekler” diye mesaj atması üzerine babası ve kendisine tecavüz eden ağabeyi yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Ağabeyi ve babası tutuklanma talebi ile sevk edildikleri hakimlik tarafından 3 Aralık günü serbest bırakıldı. Savcılık tarafından başlatılıp bir hafta boyunca yürütülen soruşturma sürecinin sonunda, 10 Aralık tarihinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. (Adana/EVRENSEL)