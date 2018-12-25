DP World işçileri seslendi: Kardeşlerim; birlik olmamız lazım!

DP World’den bir liman işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları... Kocaeli’nin Körfez ilçesi, Yarımca bölgesinde faaliyet sürdüren DP World limanında son dönemlerde yaşanan gelişmelerden ve çalışma koşullarından bahsetmek istiyorum.

Burası yaklaşık 400 çalışanın olduğu bir liman. Harıl harıl çalışıyoruz. 2 bin TL ile 5 bin TL gibi dengesiz bir maaş düzenimiz var. Limanda 3 vardiya var ama bazen bir hafta içinde 3 vardiyayı birden görüyoruz. Yani bugün 8-4 başladın, 2 gün sonra 4-12 vardiyası olabiliyor. Bazı bölümlerde 3 hafta üst üste hafta tatili olmayabiliyor. Uyku düzenimiz bozuluyor. ‘Ruh gibi olmak’ var ya, onu çok yaşıyoruz. Ayrıca ailelerimizle, arkadaşlarımızla planlarımız bozuluyor. Bu yüzden kimseye şuraya gidelim diye söz veremiyoruz. Geçenlerde 5 QC işçisi atıldı, sonra kemer takmadığı için işçi atıldı, sigara içtiği için işten atılan oldu... En ufak şeylerde işçilere tutanak tutuluyor.

DP World'de ameliyat olmak için rapor alan bir işçi işten atıldı

İşçinin ekmeğiyle oynamak, işçiyi işten atmak çok mu çok kolay! Hop bir bakmışsın kapı önündesin... ‘Kurallar var’ diyorlar evet bence de kurallar olmalı. Peki, bazı bölümlerin tuvaleti yok, 500 metre uzağa gitmek zorunda kalıyoruz. Makine kabinleri yazın sıcak, kışın buz gibi camlar buharlaşıyor. İş güvenliğine aykırı değil mi? Evet aykırı! E peki bu kuralları neden uygulamıyorsunuz? Abartmıyorum adeta elde kumanda var gibi; işçilere şunu yap, bunu yap, şu saatte işi bırak, yemeğe geç çık... Bunlar rutin şeyler haline geldi.

Ben buradan işçi kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim; birlik olmamız lazım. İşyerinde ve evde huzurumuzun olması için, ‘Acaba işten atılanlar arasında ben olacak mıyım’ korkusunun bitmesi için birlik olmamız lazım. Limanda işçinin işten atılmama garantisi yok. Ailemizi düşünelim, çeşitli bahanelerle işimizden olmamıza izin vermeyelim. Haklarımıza sahip çıkalım…