Sezai Temelli: Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye'den geri çekilsin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Temelli'nin açıklamalarından satır başları şunlar:

"En son Kızıltepe JİTEM davasının sanığı beraatle ödüllendirildi. 11 ayda 2 bin HDP’li gözaltına alındı. Ayda ortalama 180 kişi gözaltına alınıyor. Her sabah kalkıp belli sayıda HDP’liyi gözaltına alıyorlar.

Her gün birine Cumhurbaşanına hakaretten dava açılıyor. Çok alıngan. Çünkü kendi halklarından korkan bir cumhurbaşkanı... Her ay ortalama 500 kişi cumhurbaşkanına hakaretten savcı karşısına çıkıyor.

Başka ülkelerde akademistenler bilim insanları el üstünde tutulurken, bizim ülkemizde barış istedikleri için cezalandırılıyor. Bakın Şebnem Korur Fincancı'ya...

Habur Sınır Kapısında teslim olan IŞİD'li serbest bırakıldı. Bu hükümetin IŞİD'e yaklaşımını gösteriyor. Bu IŞİD zihniyetidir.

Maraş Valiliği katliamın yıl dönümünde yapılacak bütün etkinlikleri yasakladı. Adaletsizlikte süreklilik esastır. Adaletsizlik sürüyor.

Bir başka hukuksuzluk Demirtaş hakkında verilen AİHM kararının uygulanmaması oldu. AİHM kararı bekletilirken yüksek yargı alelacele karar verdi.

İçişleri Bakanı polise şikayet azaldı diyor. Şikayet azalmadı, emniyete güven azaldı. Artık kimse şikayet yapmıyor. Suruç Katliamı gibi...

AÇLIK GREVLERİ

Yaşanan adaletsizliğin en önemli yanı tecrittir. Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılmalıdır. Türkiye bugün ya tecrit ya demokrasi denklemindedir. Demokrasi demek tecrite karşı çıkmaktır.

Bugün Leyla Güüven'in açlık grevindeki 48. günü. Leyla Güven'in sesine geç olmadan ses verin. Maalesef Türkiye muhalefeti, HDP bileşenleri dışında kalanlar Leyla Güven'in sesini duymuyor.

Bugün cezaevinde bulunan pek çok arkadaşımız açlık grevinde. Bir çok arkadaşımız dönüşümsüz açlık grevine başladı. Bir an önce Öcalan'ın avukatları adaya gitmelidir. Aksi taktirde yeni acılar yaşanacaktır.

Bir bakan çıkmış tutuklu gazeteci yok, diyor. Tutuklu gazeteciler bir yana şimdi de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hedefe konuldu. Haberlere de yasak getiriliyor. O kadar geniş bir yasak listesi var... TİP Milletvekili Barış Atay'ın 'Diktatör' oyunu da bir kez daha engellendi. Tüm diktatörlüğü yapıyor, diktatör diyeni engelliyor. Ne diyeceğiz sana demokrasi havarisi misin? Sen diktatör heveslisisin.

ROBOSKİ KATLİAMI

Bir kaç gün sonra Roboski'nin yıl dönümü. 34 vatandaşımız savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Kürt oldukları için... Meclisteki komisyon gizlilik içinde yürütüldü. Katliamın faili de bu güzlilikle örtüldü. Roboski'nin hesabını soranlar ise tutuklandı, gözaltına alındı. Roboskili ailelerin kurduğu dernek KHK ile kapatıldı. Unutursak kalbimiz kurusun. Bunun hesabını mutlaka soracağız.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Bu iktidarın sürdürdüğü Kürt düşmanlığı bunların sebebidir. Ayrımcı politikalar, savaş çığırtkanlığı bunların sebebidir. Yine savaş tamtamları çalmaya başladılar.

Son gelen raporlara göre hala Suriye'de 13 bin IŞİD'li var. Öyle olmasa geçtiğimiz hafta hala hava operasyonları sürdürülmezdi. Oradaki bütün dış güçler Suriye'den geri çekilsin. Türkiye dahil... Ancak oradaki IŞİD temizlenmelidir. Suriye'de siyasi çözümün önü açılmalıdır. Bunun formülü de belli. Kimsenin Suriye'de işi yoktur. Rojava umudun adıdır. Orada bu umudu öldürmeye çalışıyorlar. Rojava Gezi'nin hayalidir. Ortadoğu'da IŞİD çetelerine karşı direnen kadınların hayalidir. Gelin hep beraber Rojava'da uygulanan saldırgan politikaya karşı çıkalım."

EKONOMİK KRİZ

Kriz derinleşmişken hala kaynakların önemli kısmı savaşa gidiyor. Bütçe görüşmeleri boyunca hakikatin sesini duyurduk, duyurmaya devam edeceğiz. Halkın yararına bir bütçe için uğraşmadılar. Öcalan'a 'Sayın' denilip denilmemesiyle uğraştılar. Bu tartışmayı bütçe görüşmelerine taşımaları kendi suçlarını örtmeye yönelikti. Yolsuzluklarını örtbas ettiler, bütçe hakkını gasbettiler. Halkın gündeminden bütçeyi kaçırmaya çalıştınız.

Bu bütçe halkın tek bir derdine derman üretmiyor. Sadece işsizlik, yoksulluk ve silah üretiyor. EYT'nin sorunlarını, işsizin sorunlarını çözelim dedik; 'Hayır' dediler. Paraların önemli kısmını yine Saray'a gönderdiler.

Bir bakan imar affı için 'Çok büyük fırsat, niye kaçırayım' diyor. Bunlar emeklilikle ilgili sorun yaşayanları değil, fırsatları düşünüyor.

Vergisini ödemeyenlere af getirdiler, yine ödemediler, yine af getiriyorlar. İşsizlik fonundan 500 milyon lirayı işsizler kullandı, 1 milyar lirayı patronlara ucuz kredi olarak verdiler. Bu yöntemle ekonomi içinden çıkılmaz bir noktaya geldi.

Büyüme çok müthişmiş... Baş bürokrat bize hala elindeki metni okuyor, büyüme iyi diyor. Ülke enflasyona sürüklenirken, esnaf iflası yok, sorun yok, diyor. Sen nereden bileceksin, sen kafanı Saray'dan çıkarıyor musun? Biri eline yazmış kağıdı vermiş, sen konuşuyorsun düşünmeden.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret açıklandı. Açıklanan rakam sorunun süreceğini gösterdi. Dolar bazında asgari ücret geçen sene daha yüksekti. Asgari ücret arttı ama satın alma gücü düştü. Bakan çıkmış çocuk başına 45 lira yardımı iyi bir şeymiş gibi anlatıyor bir de. Asgari ücretin açıklandığı bugünler aynı zamanda 17-25 Aralık'ın da yıl dönümü. Fakat ne oldu, kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardılar. Bu konuyu da unutmadık. Adalet bu ülkeye geri döndüğünde bu yolsuzlukların hesabını soracağız.

YEREL SEÇİM

Tüm ittifak güçlerimizle çalışacağız. İnsanlar AKP'ye mahkum olmasın diye çalışacağız. Ulaştırma Bakanı sinyalizasyon şart değil diyor. 3. Havalimanı yazlık havalimanı. Yağmur yağınca uçak inemiyor. Milyonlarca lirayı orada betona gömdüler. Yandaşlarını zengin ettiler, halkın hesap sormasını zulümle engellediler. Bu zihniyet bu ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ediyor. Buna dur deme zamanıdır. Bu ülkeyi kayyımlardan kurtarma zamanıdır. Bakın tüm kayyımlar yolsuzluklara karıştı." (EVRENSEL WEB TV)