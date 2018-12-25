25 Aralık 2018 12:14Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 14:15
Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 asker hayatını kaybetti, 5 yaralı var
Iğdır'ın Aralık ilçesinde 'kobra' tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı.
Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA
Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra" tipi zırhlı askeri araç devrildi. Kazada 1 asker olay yerinde yaşamını yitirirken 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)
ETİKETLER: Iğdır
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