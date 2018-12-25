25 Aralık 2018 10:35
İzmir'de 6 kişi sosyal medyadan paylaşımlarından gözaltına alındı
İzmir'de 10 kişi hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı yakalama kararı çıkarıldı, 6 kişi gözaltında.
Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyadan “DHKP/C, THKO, TKP/ML, MLKP, THKP/C ve TDKP” örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA’nın aktardığına göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar ‘kent genelinde yapılacak sokak eylemlerinde rol alarak kalabalık grupları güvenlik güçlerine karşı galeyana getirdikleri, yaptıkları yorumlarda silahlı mücadeleyi savundukları ve kamuoyunu kasıtlı bilgilendirdikleri’ iddia edildi. (HABER MERKEZİ)