Avusturyalı gazeteci serbest bırakıldı

Ankara’da eylül ayında tutuklanan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirten Avukat Murat Yılmaz, “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Avusturyalı gazeteciye yurt dışına çıkış yasağı konulduğuna dikkat çekti. Zirngast’ın yargılamasına, 11 Nisan 2019’da devam edilecek.

Gazeteci ile dayanışma için açılan twitter hesabı #FreeMaxZirngast da, Zirngast’ın serbest bırakıldığını duyurdu. Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, Zirngast ile birlikte “örgüt üyeliği ve propagandası” suçlamasıyla tutuklanan Mithatcan Türetken ve Hatice Göz’ün de serbest bırakıldığı belirtildi.

11 EYLÜL’DE TUTUKLANMIŞTI

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da Zirngast’ın serbest bırakılmasından hemen önce sosyal medya üzerinden “Zirngast’ın Türkiye’deki cezaevinden salıverilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükelçimiz ve Konsolosumuz bölgede. Davanın hızlı bir biçimde görülmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Kneissl, “Bu şartlar altında Sayın Zirngast ve ailesine mutlu Noeller diliyorum!” mesajını paylaştı.

Aralarında re:volt’un da bulunduğu yayınlar için yazan ve üç yıldır Ankara’da yaşayan 29 yaşındaki gazeteci ve öğrenci Zirngast, 11 Eylül’de evinde gözaltına alınmış, 10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)