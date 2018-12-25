Ordu'da Metro Turizm otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 10 yaralı

Ordu'da Metro Turizm'e ait otobüs ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Rize'ye giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ile bir araç Fatsa-Bolaman yolu Kırlı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre araç sürücüsü Yaşar Çakır kaza yerinde yaşamını yitirdi, otobüs şoförü ile 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı

Trabzon istikameti kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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