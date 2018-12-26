26 Aralık 2018 10:33
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 11:12

Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

Etna Yanardağı'nın aktif durumuna geçmesinden sonra aynı bölgedeki Stromboli Yanardağı da lav püskürtmeye başladı.

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Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

Fotoğraf: Pixabay

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    İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti. Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

    İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde,  Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin ‘yeşil’den ‘sarı’ya yükseltildiğini duyurdu.

    İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.

    Öte yandan iki gündür aktif durumda olan Etna Yanardağı'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildiği açıklandı.

    Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, richter ölçeğiyle 4.3 düzeyine kadar çıkan yer sarsıntılarının da kaydedildiğini belirtti.

    Bu arada Etna Yanardağı'ndan yayılan küllerden dolayı uçuşların kısmi olarak durdurulduğu Katanya'daki Fontanarossa Havaalanı'nda durumun normale döndüğü ve uçuşlara başlandığı bildirildi.

    ETNA YANARDAĞI YENİDEN FAALİYETE GEÇMİŞTİ

    Etna Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, birkaç gündür alışılmışın dışında sismik hareketlilik gözlemlenen aktif yanardağdaki yeni bir çatlaktan lav ve kül püskürmeye başladığı belirtilmişti.

    Yanardağın güneydoğu kraterinin yakınında yeni bir çatlak açıldığına dikkat çekilen açıklamada, 130 sarsıntı kaydedildiği ve bunlardan en güçlüsünün 4,0 büyüklüğünde olduğu bildirilmişti.

    Bölge halkı, sarsıntıların ardından yanardağda ‘büyük bir patlama’ duyduklarını aktardı.

    Yanardağın yüksek yerlerinde yürüyüş yapan kişilerin güvenlik nedeniyle dağdan aşağıya getirildiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, şimdiye kadar püsküren külün de yakındaki kasaba ve şehir sakinleri için aksamalara yol açmadığı kaydedildi. (AA)

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