25 Aralık 2018 10:04

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. (Fotoğraf: ARŞİV)

Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Fotoğraf: Pixabay

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    Etna Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, birkaç gündür alışılmışın dışında sismik hareketlilik gözlemlenen aktif yanardağdaki yeni bir çatlaktan lav ve kül püskürmeye başladığı belirtildi.

    Yanardağın güneydoğu kraterinin yakınında yeni bir çatlak açıldığına dikkat çekilen açıklamada, 130 sarsıntı kaydedildiği ve bunlardan en güçlüsünün 4,0 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

    Bölge halkı, sarsıntıların ardından yanardağda “büyük bir patlama” duyduklarını aktardı.

    Yanardağın yüksek yerlerinde yürüyüş yapan kişilerin güvenlik nedeniyle dağdan aşağıya getirildiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, şimdiye kadar püsküren külün de yakındaki kasaba ve şehir sakinleri için aksamalara yol açmadığı kaydedildi. (Milano/AA)

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    Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

    İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı. (Fotoğraf: ARŞİV)

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