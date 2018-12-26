26 Aralık 2018 09:25
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:45

Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in duruşması görüldü. Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 49 gündür açlık grevinde olan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in tahliyesi yönündeki talepleri reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 25 Ocak 2019’a ertelendi.

    PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için girdiği açlık grevinin 49’uncu gününde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında açılan davanın duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü.
      
    Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları ve DTK çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'tan beri tutuklu ve 25 yıldan 46,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

    Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, salonun yetersiz kalması nedeniyle KCK davasında 152 Kürt siyasetçinin yargılanması için özel olarak yapılan salona alındı. 

    GÜVEN KATILMADI 

    Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde başlattığı açlık grevinin 49’uncu gününde olan Güven, duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, Ayşe Acar Başaran, Ebru Günay, Dilan Dirayet Taşdemir, Gülistan Kılıç koçyiğit, Semra Güzel, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tayyip Temel, Selçuk Mızraklı, Hişyar Özsoy, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Başkanı Mehmet Arslan, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, Baro, TİHV, İHD ve TJA aktivistleri katıldı.

    MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ

    Diyarbakır Adliyesi önünde ve duruşma salonunda alınan yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, mahkeme başkanı değişti. 

    'HUKUK KIYIMINA SON VERİLSİN'

    Duruşmada savunma yapan Leyla Güven'in avukatların Reyhan Yalçındağ Baydemir, yargılananın Güven'in talepleri olduğuna belirterek “Bu tarihi bir yargılamadır. Güven'in talepleri yargılandı. İnsanlar ölmesin, insanlar yaşamını yitirmesin dediği için yargılanıyor. Hiçbir söylemi şiddet ve tahrik söylemi içermiyor. Sadece bir siyasetçi olarak sorumlu davranmış üzerine düşeni yapmış. 3 duruşmanın 2 celsesinde mahkeme başkanı yok. Kimse bu duruşmanın   olağan hukukî bir şekilde  yürüdüğünü söylemesin. CHP milletvekili dışarıda, Güven'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Güven, tahliyesini değil hukuk kıyımına son verilmesini istiyor. Tutukluluk kararı bile bize tebliğ edilmiyor. Bu yüzden bu tutuklama hukukî değil siyasidir” diyerek tahliyesini talep etti.

    'GÜVEN HDP MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN TUTUKLUDUR'

    Avukatlarından Cemile Turhallı Balsak, 154 Kürt siyasetçinin yargılandığı duruşma salonunda duruşmanın gerçekleştiğini belirterek, “O dönemde yargılananlardan biri de Güven’di. Maalesef o gündem bu güne değişen bir şey olmadı. Leyla Güven HDP milletvekili olduğu için tutukludur” diye konuştu. 

    'TEK TUTUKLU KADIN MİLLETVEKİLİDİR'

    Avukatlardan Şivan Cemil Özen, Güven’in tutuklanmasının yasama dokunulmazlığının ihlali olduğuna dikkat çekerek “ Bir yandan serbest bırakılan itiraz üzerine tekrar tutuklanan çok enteresan bir durum. Tek tutuklu kadın milletvekilidir. Türkiye halklarının temsilcisi olarak yasama hakları sizin kararlarınızla engellenmiştir. Tahliye kararının verildiği imzalarınızdan sonra nasıl olur bir anda tutuklama durumu oluşuyor” dedi. 

    Savunma sonrası ara verilen duruşmada, Leyla Güven’in tutukluluğunun devamına karar verilerek 25 Ocak’a ertelendi. 

    DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA: GÜVEN’İN TALEBİ MİLYONLARIN TALEBİDİR

    Duruşma sonrası Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verilen karara tepki göstererek “ Bu kararı veren mahkeme heyetinin üç kadından oluşması ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir durumdur. Bu gün Türkiye’nin içerisinde bulunduğu kaos ve krizler döneminin başlıca sebebi aslında Kürt sorununa yaklaşım Kürt halkının temsilcilerinin cezaevinde olması ve İmralı cezaevindeki sayın Öcalan’ın tecride maruz bırakılmasıdır. Şunu da ifade etmek isteriz ki Leyla Güven kendi koşulları için bedenini açlık grevine yatırmamıştır. Asla böyle bir talebi yoktur. Kendi talebine ilişkin şunları söylemiştir. Ben bu heyetten, bu mahkemeden tahliye talep etmiyorum. Leyla Güven’in talebi hepimizin talebidir. Leyla Güven’in talebi bu gün Türkiye’de milyonların talebidir. Tecrit bir an önce kalkmalıdır. Bu hukuksuzluğa haksızlığa bir an önce son verilmelidir” dedi. 

    NE OLMUŞTU?

    Güven’nin yargılandığı mahkeme, 29 Haziran’daki duruşmada delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye kararı vermiş, üst mahkemeye yapılan itirazla tahliyeye kararı kaldırılmıştı. Güven’in avukatlarının Yargıtay’ın CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tahliye kararına istinaden Güven için yaptığı tahliye talebi, daha önce tahliye kararı veren 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce “delil durumunun değişmesi” gerekçesiyle reddedilmişti.

    Güven, tutuklu yargılandığı davanın 7 Kasım’daki 3. duruşmasında, PKK lideri Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 26 Aralık’a ertelemişti.

    Diyarbakır E Tipi cezaevinde açlık grevinin 47’inci gününde Güven’le görüşen avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven’in tansiyon düşüklüğü ve kilo kaybının artması sebebiyle sağlık problemlerinin baş gösterdiğini belirterek, kendisiyle yaptığı görüşmede müvekkilinin moralli olduğunu kaydetti. Yalçındağ, ayrıca Güven’in sağlık durumunun takibi için Diyarbakır Tabipler Odası’na başvuruda bulunduklarını söyledi. Yargılamanın yapıldığı salonun, yoğun katılımdan dolayı yeterli olamayacağını aktaran Yalçındağ, salon için yeterli koşulların sağlanması için Diyarbakır Barosu’yla görüştüklerini ifade etti. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    Leyla Güven: Talebim karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğim

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