Açlık grevindeki Leyla Güven’in duruşması yarın görülecek

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için girdiği açlık grevinin 48’inci gününde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında açılan davanın duruşması yarın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları ve DTK çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'ta beri tutuklu ve 25 yıldan 46,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Güven hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması yarın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Güven’nin yargılandığı mahkeme, 29 Haziran’daki duruşmada delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye kararı vermiş, üst mahkemeye yapılan itirazla tahliyeye kararı kaldırılmıştı. Güven’in avukatlarının Yargıtay’ın CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tahliye kararına istinaden Güven için yaptığı tahliye talebi, daha önce tahliye kararı veren 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce “delil durumunun değişmesi” gerekçesiyle reddedilmişti.

AÇLIK GREVİNDE

Güven, tutuklu yargılandığı davanın 7 Kasım’daki 3. duruşmasında, PKK lideri Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurdu. Ara kararını açıklayan mahkeme, tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

GÜVEN DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Açlık grevinin 48’inci gününde olan Güven, mahkemeye göndereceği dilekçeyle duruşmaya katılmayacağını belirttiği öğrenildi.

Diyarbakır E Tipi cezaevinde açlık grevinin 47’inci gününde Güven’le görüşen avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven’in tansiyon düşüklüğü ve kilo kaybının artması sebebiyle sağlık problemlerinin baş gösterdiğini belirterek, kendisiyle yaptığı görüşmede müvekkilinin moralli olduğunu kaydetti. Yalçındağ, ayrıca Güven’in sağlık durumunun takibi için Diyarbakır Tabipler Odası’na başvuruda bulunduklarını söyledi. Yargılamanın yapıldığı salonun, yoğun katılımdan dolayı yeterli olamayacağını aktaran Yalçındağ, salon için yeterli koşulların sağlanması için Diyarbakır Barosu’yla görüştüklerini ifade etti. (Diyarbakır/MA)