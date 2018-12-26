Açlık grevindeki Leyla Güven’in duruşması başladı

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması için girdiği açlık grevinin 49’uncu gününde olan DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında açılan davanın duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.



Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları ve DTK çalışmaları nedeniyle 31 Ocak'ta beri tutuklu ve 25 yıldan 46,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, salonun yetersiz kalması nedeniyle KCK davasında 152 Kürt siyasetçinin yargılanması için özel olarak yapılan salona alındı.

GÜVEN KATILMADI

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde başlattığı açlık grevinin 49’uncu gününde olan Güven, duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Selçuk Mızraklı, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Semra Güzel, Ebru Günay, Meral Danış Beştaş, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, Dilan Dirayet Taşdemir, Remziye Tosun, Tayip Temel, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Demokratik Bölgeler Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı, Mehmet Arslan, İnsan Hakları Deneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Onur Hamzaoğlu ile Güven’in çocukları katıldı.

MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİ

Diyarbakır Adliyesi önünde ve duruşma salonunda alınan yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada, mahkeme başkanının değiştiği öğrenildi. Duruşma, Güven’in avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.

Güven’nin yargılandığı mahkeme, 29 Haziran’daki duruşmada delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye kararı vermiş, üst mahkemeye yapılan itirazla tahliyeye kararı kaldırılmıştı. Güven’in avukatlarının Yargıtay’ın CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tahliye kararına istinaden Güven için yaptığı tahliye talebi, daha önce tahliye kararı veren 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce “delil durumunun değişmesi” gerekçesiyle reddedilmişti.

Güven, tutuklu yargılandığı davanın 7 Kasım’daki 3. duruşmasında, PKK lideri Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, tahliye taleplerini reddederek duruşmayı 26 Aralık’a ertelemişti. .

GÜVEN DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Diyarbakır E Tipi cezaevinde açlık grevinin 47’inci gününde Güven’le görüşen avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven’in tansiyon düşüklüğü ve kilo kaybının artması sebebiyle sağlık problemlerinin baş gösterdiğini belirterek, kendisiyle yaptığı görüşmede müvekkilinin moralli olduğunu kaydetti. Yalçındağ, ayrıca Güven’in sağlık durumunun takibi için Diyarbakır Tabipler Odası’na başvuruda bulunduklarını söyledi. Yargılamanın yapıldığı salonun, yoğun katılımdan dolayı yeterli olamayacağını aktaran Yalçındağ, salon için yeterli koşulların sağlanması için Diyarbakır Barosu’yla görüştüklerini ifade etti. (Diyarbakır/MA)