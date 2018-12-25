'Krizden herkes etkileniyor ama ortak mücadelede sorun yaşıyoruz'

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Süleyman Akyüz ile asgari ücret, kriz ve krize karşı mücadeleyi konuştuk. Süleyman Akyüz'ün açıklamalarından satır başları şunlar:

"Kriz yaz aylarında başlamasına rağmen etkileri yeni hissedilmeye başladı. İktidar ise çok uzun süre krizi kabullenmedi.

Krizle birlikte vardiyada çalışanların mesaileri kaldırıldı. Sonra vardiyalar düşürüldü. Ardından birikmiş izinler kullandırıldı. Şimdi de gündemde ücretsiz izinler var.

23 Ekim’de krize karşı yürüyüş ve basın açıklaması yaparken amacımız bütün ülke işçilerine bir mesaj vermekti; ‘Krizin faturasını ödemeyeceğiz’ dedik.

Bugün yine faturayı işçilere çıkarmaya çalışıyorlar. Sendikalı işyerleri buna bir nebze karşı çıkıyor ancak sendikasız işyerlerinde fatura işçilere çıkarılıyor.

Herkes krizden etkileniyor ancak ortak bir karşı çıkışı göstermek noktasında sorun yaşıyoruz.

Bugün pek çok sendika krizi bile kabul etmiyor. Bu sendikalar ya işverenlere ya da hükümete yaslanmaktadır.

Bizim burada yürüttüğümüz hareket yerelde bazı yerleri etkiledi ancak maalesef konfederasyon düzeyinde etkili olmadı.

Krizle birlikte yüzde 35-50 arasında bir yoksullaşma yaşadık. Enflasyon çok yüksek ama asgari ücret zammını düşük tutmak için enflasyonu da düşük tutuyorlar.

Asgari ücretin açlık sınırının üstünde olması gerektiğini söylüyoruz. Bu açıdan asgari ücret 2 bin 500 liranın üzerinde olmalı.

Türk-İş asgari ücretin yıl içinde 2 bin liraya yükseltilmesini; ardından enflasyon ve refah payı eklenmesini istedi.

Asgari ücreti bölme tepkileri ortaya çıktı. Bu bölümlemeyi iş kollarına göre yapmak istiyorlar.

Asgari ücret 2 bin lira civarı veya altında belirlenirse ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.

Asgari ücretin 2 bin 500 lira olarak belirlenmesi kalkınmaya da destek olacaktır. İşçinin cebinde para olmazsa üretilen malı kim alacak?

Ocak ayında aldığım ücreti aralıkta alamıyorum. Hem vergiden kesiliyor hem enflasyon karşısında kayıp yaşıyorum.

Ülkede emekçilerin ödediği vergiyi Türkiye’de hiçbir kurum veya şirket ödemiyor. Şirketlerin vergileri affediliyor ama işçilerin vergileri affedilmiyor. Bu vergi adaletsizliğidir.

Vergi dilimlerinin yükseltilmesi ve oranların düşürülmesini istiyoruz.

Emekliliğe bağlanma oranları düşürüldü. Bu dönemde emekli olanlar belki kurtarır ama 5-10 yıl sonra emekli olacaklar mecburen çalışmak zorunda kalacak.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) uğradığı haksızlıkların giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Flormar işçileri sınıf mücadelesi veriyor. Bu mücadele sadece oradaki bir avuç insanın mücadelesi değil. Bu mücadeleye gelen destekler takdire şayan. Bütün sendikaların ve işçi sınıfının mücadeleye sahip çıkmayı sürdürmesi gerekli. (EVRENSEL WEB TV)