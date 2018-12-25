Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı, 1 kişi ağır yaralı

Adana Seyhan’da gece yarısı iki katlı müstakil bir evin alt katında yangın çıktı. Sokağı saran dumanı fark eden mahalleli dışarı çıktığında Suriyeli bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada odada bir gencin baygın bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, evin kapısını kırıp, içeri girdi. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, isminin Fuvaz Haşim olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Suriyeli genci de son anda kurtardı.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Haşim, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiye tarafından tamamen söndürülen ve evin bir odasında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı saptandı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (Adana/DHA)