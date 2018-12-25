YSK, yerel seçim öncesi yayın ilkelerine ilişkin karar yayımladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki kararda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim sürecinde yapacakları yayınlarda ilgili kanunlarda yer alan yayın hizmet ilkelerine uymaları gerektiği belirtildi.

YSK SEÇİM ÖNCESİ BASINDAN TARAFSIZLIK İSTEDİ

Radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğu hatırlatılan kararda, bu kuruluşların tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacakları, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları kaydedildi.

Yayınlarında adaletli, tarafsız ve kanunlara uygun davranmak zorunluluğu bulunan bu kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacakları bildirilen kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılımın sağlanması, bu konudaki girişimlerini ve sonucunu yayınlarında açıkça ilan ederek kamuoyuna duyurması gerektiğine işaret edildi.

YSK: YAZILI, SÖZLÜ, GÖRSEL BASINDA TÜRKÇENİN YANI SIRA FARKLI DİLLER DE KULLANILABİLİR

Kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin de kullanılabileceği vurgulandı.

OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ 24 SAATE KADAR YAPILACAK YAYINLAR

YSK’nin kararına göre siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

Siyasi partiler veya adayların açık ya da kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayımlanabilecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim dönemi içinde “Ulusa Sesleniş” veya “Millete Hizmet Yolunda” gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayımlanamayacak.

VATANDAŞLARIN TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERİLEMEYECEK

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbest olacak. (Ankara/AA)