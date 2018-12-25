Beyaz Saray: Trump, 2019 yılı içerisinde Türkiye’yi ziyaret edebilir

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını kaydetti.

Beyaz Saray’dan gazetecilere yapılan açıklamada, “Başkan (Trump) gelecekte olması muhtemel bir buluşmaya açık” ifadeleri kullanılırken, görüşmeye dair herhangi bir tarih veya planın olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet ettiğini belirtmiş, Trump'ın da, 2019 yılı içerisinde mutlaka Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

İki lider, resmi olarak en son Mayıs 2017 yılında Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. (Washington/AA)