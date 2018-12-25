25 Aralık 2018 00:43
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 02:02

YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması komisyonda kabul edildi

‘Mühürsüz oy’ kararı nedeniyle tepki çeken YSK üyelerinin görev süresi uzatılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

GÜNCELLENDİ
YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması komisyonda kabul edildi

YSK logosu

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    Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. AKP’nin sunduğu kanunla, geçmiş seçimlerdeki açıklamaları ve ‘mühürsüz oy’ kararı nedeniyle tartışma yaratan YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu YSK’nin 6 üyesinin ocakta sona erecek görev süreleri 1 yıl uzatılacak. Yine aynı kanun sayesinde Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan kaçak yapılar, yapı kayıt belgesi alabilecek.

    Öte yandan trafik cezaları 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Ayrıca borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlular, şubat 2019'a kadar ödeme yaparsa haktan yararlanmaya devam edecek.

    BOĞAZİÇİ SAHİL ŞERİDİNDEKİ KAÇAK YAPILARA KAYIT BELGESİ VERİLECEK

    Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

    YASAK OLMASINA RAĞMEN KÖPRÜLERDEN GEÇENLERE KESİLEN CEZALAR UYGULANMAYACAK

    Ayrıca araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

    KÖYLERE VERGİ İSTİSNASI SÜRESİ 31 ARALIK 2022'YE UZATILACAK

    14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

    Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

    SERMAYE PİYASA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

    Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak.

    Bankacılık Kanunu'nca katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, teklif katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanıyor. Teklifle kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

    YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILACAK

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.

    BORÇ YAPILANDIRMADA HAKKINI KAYBEDENLER ÖDEME YAPARLARSA HAKTAN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

    Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkan tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

    POLSAN'IN MALİ YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

    Öte yandan teklife AKP milletvekillerinin imzasıyla yeni madde ihdasları yapıldı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardım sağlamak için kurulduğu savunulan POLSAN'ın mali yapısı güçlendirilecek. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.

    ZİRAAT ODASI ÜYELİK AİDATI DÜŞÜRÜLÜYOR

    Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor. (HABER MERKEZİ)

    AKP'den seçim hamlesi: YSK üyelerinin görev süresi uzatılıyor

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