Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, maçta gol bulamadı. Antalyaspor'un, 75. dakikada Neustaedter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısındaki atakları da golle sonuçlanmayınca maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlamış oldu.

Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir'in yönetiminde oynanan karşılaşmada takımların ilk 11'leri şöyleydi:

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Dk. 82 Drole), Serdar Özkan, Doukara (Dk. 90+2 Fehmi Koç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla (Dk. 90+2 Reyes) , Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Ayew, Soldado (Dk. 69 Slimani)

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Karşılaşmanın önemli dakikaları şöyle:

51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, kaleci Boffin son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ortasında arka direkte topla buluşan Isla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

77. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, soluna giden meşin yuvarlağa son anda uzanarak kornere tokatlamayı başardı.

85. dakikada Doukara'nın pasında defans arkasına sarkan Drole'un topu kontrol etmesinden önce kalesinden çıkan Harun Tekin, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINA DÜŞME HATTINDA GİRDİ

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.

Medipol Başakşehir ise sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.

17. HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Göztepe: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: 1-1

Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 4-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 4-2

Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 0-0

(SPOR SERVİSİ)