Sultangazi’de 'Erdal Eren' oyunu sahnelendi

12 Eylül cuntası tarafından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, Sultangazi'de düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte, Erdal Eren'in mücadele süreci ve idamına giden zorlu sürecin anlatıldığı tiyatro gösterimi beğeni toplarken aradan 38 yıl geçse de gençliğin taleplerinin hâlâ yakıcı olduğu ifade edildi ve mücadele çağrısı yapıldı.

SAHNEDE: SİNAN, ERDAL, ERCAN

Sultangazi Emek Gençliği tarafından Değirmen Sanatevi'nde düzenlenen etkinlikte, Sultangazi’de gençliğe kültürel bir alan açmak ve Erdal Eren'i anlatmak için kurulan tiyatro ekibi, Ozan Doğu Ararat yönetmenliğinde "Erdal Eren" oyununu sahneledi.

Büyük beğeni kazanan oyun, bir üniversite kampüsünde geçen diyaloglarla başladı ve “Türkiye’de Darbeler” konusunun işlendiği dersle açıldı. Tarihsel geri dönüşlerle devam eden oyun Sinan Suner, Erdal Eren ve Ercan Koca üçlüsünün yaşamlarından kesitler sundu.

Fotoğraf: Evrensel

'RUS EMPERYALİZMİNE DE KARŞIYDILAR'

Tiyatro gösteriminin ardından Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz, slayt gösterimi eşliğinde fotoğraf okumaları yaptı. Sinan Suner'in, revizyonist SSCB tarafından Afganistan'ın işgalini protesto ederken öldürüldüğünü hatırlatan Akdeniz, "Erdallar ABD emperyalizmine, faşist cuntaya karşı oldukları kadar Rus sosyal emperyalizmine de karşıydılar" dedi.

Almanya'da Scholl kardeşlere atıf yaparak konuşmasına devam eden Akdeniz, "Devrimci olmasalar da Hitler'in çılgın savaşına karşı çıktılar ve barış mücadelesinde insanlığın vicdanı oldular" diye konuştu. Nazım Hikmet'in şiirinde anlattığı genç partizan Zoya'yı da (Tanya) hatırlatan Akdeniz, "Sovyet bilim insanları onun adını bir astroid taşına vermişlerdi. Eşit, özgür ve savaşsız bir dünyada umalım ki gençler bilim için mücadele ederler ve keşfettikleri astroid taşlarına Erdalların, 10 Ekim'de hayatını kaybeden küçük Veysellerin adlarını koyarlar" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

'İÇİNİZDE BİR YERDE ERDAL VARDIR'

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Emek Gençliği'nden Deniz Gürsoy, "17 yaşında 'elbette hayatta olmayı ve mücadele etmeyi arzulardım' diyen bir gencin mirasından öğreneceğimiz çok şey var" dedi. Gürsoy, çeşitli ülkelerden örnekler de vererek "Dünyanın hiç bir yerinde mücadele etmeden kazanılmış bir hak yoktur" diye konuştu.

Erdalları anmanın bir ölünün ardından yakılmış ağıt değil, dünyayı ilmek ilmek ören gençlerin mücadelesini anlamak olduğunu ifade eden Gürsoy, "Eğer içinizi bir hüzün kaplıyorsa hemen bundan kurtulun: Çünkü ya omuz başınızda ya içinizde bir yerde Erdal mutlaka vardır!" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Erdal Eren anılıyor: 'Gençliğin mücadeleden başka seçeneği yok'