Trump: Suudi Arabistan, Suriye'nin inşası için gereken parayı verecek

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul ettiğini öne sürdü ve onlara teşekkür etti.

Trump'ın kişisel açıklaması şöyle:

''Suudi Arabistan, ABD yerine Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? Zengin ülkelerin, 5000 mil uzaklıktaki Büyük Ülke (ABD) yerine, komşularına yardım ettiğini görmek ne kadar güzel değil mi. Teşekkürler Suudi Arabistan!''

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!