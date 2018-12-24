24 Aralık 2018 21:03

Trump: Suudi Arabistan, Suriye'nin inşası için gereken parayı verecek

Trump, 'Suriye'nin yeniden inşası için gereken parayı ABD yerine harcamayı kabul eden' Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Trump: Suudi Arabistan, Suriye'nin inşası için gereken parayı verecek

Fotoğraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

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    ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul ettiğini öne sürdü ve onlara teşekkür etti.

    Trump'ın kişisel açıklaması şöyle:

    ''Suudi Arabistan, ABD yerine Suriye'yi yeniden inşa etmek için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? Zengin ülkelerin, 5000 mil uzaklıktaki Büyük Ülke (ABD) yerine, komşularına yardım ettiğini görmek ne kadar güzel değil mi. Teşekkürler Suudi Arabistan!''

    (DIŞ HABERLER)

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