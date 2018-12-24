24 Aralık 2018 20:54
Karabük'te bir kadın eşi tarafından şiddete maruz kaldı
Karabük'te cezaevinden yeni çıkan eşi M.H.'nin fiziksel şiddet uyguladığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: Ahmet Özler/AA
Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından darbedilince hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, 23 Aralık'ta Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen M.H. adlı kişi, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki eşi G.H.'yi de alarak Atatürk Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki eve geldi. Çiftin kızları D.H., polisi arayarak annesinin şiddet gördüğünü ve yaralandığını bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, G.H.'nin darp sonucu yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kadına şiddet uygulayan M.H. gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)