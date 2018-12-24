24 Aralık 2018 18:34
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 19:41

İbrahim Kalın: Trump-Erdoğan görüşmesi seyri değiştirdi

İbrahim Kalın, 'ABD’nin Suriye’den çekilme kararında Erdoğan’ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık’taki görüşme seyri değiştirdi' dedi.

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İbrahim Kalın: Trump-Erdoğan görüşmesi seyri değiştirdi

Fotoğraf: DHA

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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında 14 Aralık'ta gerçekleşen Trump-Erdoğan görüşmesinin etkili olduğunu söyleyen Kalın, “Suriye’de biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirten Kalın, "Kendisi 2019'da Türkiye'ye ziyaret yapabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı. YSK üyelerinin görev süresinin uzatılmasının Meclisin takdirinde olduğunu belirten Kalın, "Bunu seçimlere gölge düşürecek, şüphe yaratacak bir konu gibi takdim etmek doğru bir yaklaşım olmaz" iddiasında bulundu. Metin Akpınar ve Müjdar Gezen'a açılan soruşturmaya da değinen Kalın, "Bu kişiler bizim çocukluğumuzun o masumiyet dönemlerinde izlediğimiz filmlerden hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke sanatçılıkla ilgisi olmayan lafları söylemeselerdi" yorumunda bulundu.

    Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    '14 ARALIK'TAKİ GÖRÜŞME SEYRİ DEĞİŞTİRDİ'

    "Suriye’de biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. ABD’nin Suriye’den çekilme kararında Erdoğan’ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık’taki görüşme seyri değiştirdi.”

    IŞİD'LE MÜCADELENİN SEKTEYE UĞRAMAYACAĞINI SAVUNDU

    ABD’nin çekilme kararının IŞİD’e alan yaratacağı eleştirilerine değinen Kalın, “Bazı çevrelerde DEAŞ’ın alan bulacağı spekülasyonları yapılıyor. Uluslararası koalisyonun üyesi olarak böyle bir şeye müsaade etmeyiz. DEAŞ’la en çok mücadele eden ülkesiyiz. DEAŞ’la mücadele sekteye uğramayacaktır. Bundan sonra DEAŞ’la mücadele söz konusu olduğunda Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir. Türkiye PKK-PYD terörüyle de mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD İLE KOORDİNASYON GÖRÜŞÜLECEK’

    ABD’den bir heyetin Türkiye’ye geleceğini söyleyen Kalın, “Bu hafta bir heyet Türkiye’ye gelecek, koordinasyonu konuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Trump’ın mutabık kaldığı konu koordinasyondu. Menbic’le ilgili mutabık kalınan bir yol haritası vardır. Buna mugayir bir durum söz konusu değil. Bunun nasıl şekilleneceği yapılacak koordinasyon toplantılarında ele alınacak. Çekilme planının koordinasyonu yapılırken boşluk yaşanmaması için Cumhurbuşkanımız gerekli talimatları verdi. Rusya ile bir koordinasyon çalışması da başlatılacak. Herhangi bir boşluğun olmaması için gerekli bütün adımları atacağız” dedi.

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    'İDLİB'DEKİ ASKERLERİMİZ ORADA KALMAYA DEVAM EDECEK'

    Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığına ilişkin konuşan Kalın, "İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar. Biz bu mutabakatı İdlib anlaşması çerçevesinde daha önce İran ve Rusya ile yapmıştık. Şu ana kadar hamdolsun bir saldırı, sıkıntı sözkonusu olmadı. Bunun böyle devam etmesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Orada askerlerimize herhangi bir saldırı halinde dünyayı başlarına dar ederiz" dedi.

    'TRUMP 2019'DA TÜRKİYE'YE GELECEK'

    Kalın ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump'ı davet etti. 2019 içinde Türkiye'ye ziyaret yapacağını ifade etti" dedi.

    8 Ocak'ta da Türkiye'den bir heyetin Washington'a gideceğini belirten Kalın "Oradan buraya ziyaretler olacak. Sayın Trump ile sayın Cumhurbaşkanımızın yüzyüze görüşmesi önümüzdeki aylar içerisinde planlanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı davet etti. Kendisi 2019'da Türkiye'ye ziyaret yapabileceğini söyledi. Mart ayının sonunda bir seçim takvimimiz var. Biz daha çok Türkiye merkezli bir program üzerinde çalışıyoruz. Yunanistan, Hırvatistan, Pakistan'dan Türkiye'ye ziyaretler planlanıyor. Trump'la yüzyüze görüşme Türkiye ziyaretinde gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

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    'NE ZAMAN TÜRKİYE OPERASYON YAPSA SES İSRAİL'DEN GELİYOR'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netantyahu ile Erdoğan arasındaki polemiğe de değinen Kalın, “Netanyahu’nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail’den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanının gizli bir anlaşması mı var?” diye konuştu.

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    'YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI MECLİSİN TAKDİRİNDE'

    Tartışma yaratan YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması konunda açıklama yapan Kalın, "Anayasa'nın 79. maddesinde amir hüküm var. Seçimlerin düzen içinde yapılmasıyla ilgili. Seçimlerin düzenli ve güven içinde yapılmasına olumsuz etki yapma ihtimaline binaen YSK üyelerinin sürelerinin uzatılması öngörülebiliyor. Geçmişte bunun örnekleri de var. 1990-2000 seçimlerinde benzer uygulamalar yapılmış. Bunu seçimlere gölge düşürecek, şüphe yaratacak bir konu gibi takdim etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Nihai takdtir Meclisindir" dedi.

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    TEK TİP ASKERLİK

    Tek tip askerlik modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Kalın "Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Kendileri bütün yetkili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışıyorlar. Tamamlanınca sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik müdelini mutlaka üreteceklerdir" dedi.

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    'AKPINAR İLE GEZEN KEŞKE ÇOCUKLUĞUMUZUN KAHRAMANLARI OLARAK KALSALARDI'

    Duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a açılan soruşturmayla ilgili de konuşan Kalın "Programı sonradan izledim. Söylenen sözlerin kabul edilmesi mümkün değil. Bunların eleştiri ya da mizah adı altında hoşgörülmesi mümkün değil. İfadeleri okuduğunuz zaman, 'Birilerini ayağından asarlar, başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşar' gibi ifadelerle Türkiye'deki mevcut iktidarı, Cumhurbaşkanımızı eleştiri bağlamında söylenen sözler. Bunlar bugünün Türkiyesiyle ilgili söylenmiş sözler. Sayın Cumhurbaşkanımız tepki vermeden savcılık resen soruşturma başlattı. Bunların her biri hem kişisel hem kamu, amme davası olabilecek konular. Bu kişiler bizim çocukluğumuzun o masumiyet dönemlerinde izlediğimiz filmlerden hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke bu tür galiz ifadelerle, Cumhurbaşkanı ile 'Belki ipte sallandırılır, belki bir mahzende ölür' gibi sanatçılıkla ilgisi olmayan lafları söylemeselerdi. Bunun mizahla izah edilecek bir durumu sözkonusu değildir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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