CHP Sözcüsü Öztrak: Gezen ve Akpınar, Erdoğan'ın hedefi oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili soruşturmaya ilişkin, "CHP olarak her zaman seçimle gelenin, seçimle gitmesinden yana olduk. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Ancak Sayın Akpınar'ın ve Sayın Gezen'in ifadeleri, demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğinde. Bu söylemde Erdoğan'ın ismi bile geçmiyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ile ilgili konuştu: "Saraydaki kibir abidesi geçen hafta Sayın Fatih Portakal'ı hedef göstermişti. Bu hafta da Sayın Metin Akpınar ve Sayın Müjdat Gezen, Erdoğan'ın nefret dolu sözlerine hedef oldu."

Erdoğan'ın dün meydanlardan verdiği talimat doğrultusunda sanatçıların polis eşliğinde adliyeye götürüldüğünü, bunun yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösterdiğini söyleyen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak her zaman seçimle gelenin, seçimle gitmesinden yana olduk. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Ancak Sayın Akpınar'ın ve Sayın Gezen'in ifadeleri, demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğinde. Bu söylemde Erdoğan'ın ismi bile geçmiyor. Ancak sarayın kibri o kadar arttı ki 'hava bulutlu' diyene 'bana ördek dedi' diye bağırıyor, üstüne gidiyor. AKP Genel Başkanının, milletin parasıyla meydan meydan gezip 'ey Kılıçdaroğlu' demesiyle maalesef milletimizin karnı doymuyor, evlerimize ekmek girmiyor. Sayın Erdoğan muhalefetle uğraşmayı, muhalefet eden herkesi içeri tıkmaya çalışmayı bıraksın."

Ekonomiye dair de açıklamalarda bulunan Öztrak, “Ömrü 100 yılı aşan parlamenter sistemin yıkılarak, liyakatsız kadrolar elinde devletin işlemez hale getirildiğini, bunun sorumluluğunun ise iç ve dış mihraklara yıkılmak istendiğini" ifade etti, “Gezi Parkı eylemleri ekonomiyi bozdu, kandırıldık, dış güçler ekonomimize saldırıyor." söylemlerinin artık gerçekleri örtmediğini kaydetti.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerinin" hatırlatıldığı Öztrak, "Mansur Bey partimizin üyesidir. Bu sözler, Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kaybedeceğinin bugünden ilanıdır." karşılığını verdi.

CHP'nin İzmir adayının kim olacağının sorulduğu Öztrak, "İzmir adayının belirlenmesi Parti Meclisimizin yetkisinde olan bir husustur." ifadesini kullandı.

CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik ifadelerinin anımsatıldığı Öztrak, "Partimizden ihraç edilen Yılmaz'ın sarf ettiği sözlere cevap verme ihtiyacını hiç duymadım. MYK üyesiyken neredeymiş?" dedi. (AA)