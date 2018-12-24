Tuzla'da emekçilere ekonomiyi sorduk: Parası olan rahat yaşıyor

Ülkedeki bütün emekçileri ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için artık son düzlüğe girilmişken Tuzla'da yaşayan emekçilerle ekonominin durumunu, hükümetin 'Kriz yok' söylemini ve asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini konuştuk. Ekonomide kriz yaşandığı konusunda hemfikir olan yurttaşlar, çalıştıkları işyerlerinde emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve asgari ücretin de insanca yaşayacak seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtiyor. (HABER MERKEZİ)

Asgari ücretli kadın işçiler: Balık ekmek 12 lira, her zaman yenmiyor