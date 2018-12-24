Tuzla'da emekçilere ekonomiyi sorduk: Parası olan rahat yaşıyor
Tuzla'daki emekçilerle ekonominin durumunu konuştuk. 'Kriz yok' söyleminin boş olduğunu ifade eden yurttaşlara asgari ücret beklentilerini de sorduk.
24 Aralık 2018 17:35Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 17:37
Ülkedeki bütün emekçileri ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için artık son düzlüğe girilmişken Tuzla'da yaşayan emekçilerle ekonominin durumunu, hükümetin 'Kriz yok' söylemini ve asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini konuştuk. Ekonomide kriz yaşandığı konusunda hemfikir olan yurttaşlar, çalıştıkları işyerlerinde emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve asgari ücretin de insanca yaşayacak seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtiyor. (HABER MERKEZİ)
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