24 Aralık 2018 17:17
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 17:39

Sudan’da futbol maçında hayat pahalılığı protestosu

Zamların ardından kitlesel gösterilerin yapıldığı ve devletin şiddetiyle en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği Sudan'da protestolar sürüyor.

Sudan’da futbol maçında hayat pahalılığı protestosu

Fotoğraf: Pixabay

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    Ekmek ve akaryakıta yapılan zamların ardından kitlesel gösterilerin yapıldığı ve devletin şiddet kullanmasıyla en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği Sudan’da protestolar bu kez bir futbol maçı sırasında yükseldi. 

    Başkent Hartum’a bağlı Ummu Durman kentindeki Hilal Stadyumunda, Sudan’ın Hilal takımı ile Tunus’un Afriki takımı arasında yapılan Afrika Kulüpler Kupası maçının ardından binlerce taraftar, ülkede yaşanan hayat pahalılığını protesto etti.  

    Polisin eylem yapanları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve coplarla saldırdığı, vatandaşları ise saldırıya rağmen Ummu Durman’ın en büyük caddesinde protestolarını sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan pazar günü Sudan ordusu hükümete destek açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada, “Ordunun ülke yönetimi çevresinde kenetlendiği” belirtildi. 

    TUNUS EMEKÇİLERİ PARTİSİ’NDEN SUDAN HALKIYLA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

    Tunus Emekçileri Partisi, açlık ve sefalet politikalarını protesto eden Sudan halkıyla uluslar arası dayanışma çağrısı yaptı.  Açıklamada, “Kardeş Sudan halkınının ekonomik uygulamaları ve toplumsal yapıyı tahrip eden politikaları protesto etmek için” sokağa çıktığı belirtildi. 

    Ömer Beşir iktidarının uygulamakta ısrarcı olduğu bu politikalar Sudan halkının yokbulluğunu, açlığını ve sefaletini artırmaktan başka bir işe yaramadığına vurgu yapılarak, “Tunus Emekçileri Partisi olarak, Sudan halkının toplumsal adalet, hak ve özgürlüklere yönelik protestolarıyla dayanışmamızı belirtiyor. 1989 yılından bu yana iktidarı gasp eden istibdad ve yolsuzluk rejiminin uyguladığı sopa politikasını kınıyoruz. İktidarı gasp edenler Sudan’ın parçalanmasına ve farklı bölgelerde iç savaşa yol açan politikalardan sorumludurdar. Tunus, Arap dünyasındaki ve tüm dünyadaki bütün ilerici güçleri kardeş Sudan halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz” denildi. 

    Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi olan Tunus Emekçileri Partisi, Tunus’ta bin Ali diktatörlüğünü deviren 2011 ayaklanmalarının ardından ülkedeki ilerici güçlerin oluşturduğu Tunus Halk Cephesi’nin bir üyesi ve Cephe’nin de sözcülüğü görevini yürütüyor. Partinin Tunus Meclisinden vekilleri de bulunuyor. 

    NE OLMUŞTU?

    Sudan’da Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde, 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum’a sıçrayan gösterilere katılanlar, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

    Önceki gün Eğitim Bakanlığının talimatıyla Hartum’da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime süresiz ara verildi. Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken Sudanlı Muhalif Lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gösteriler gerekçesiyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi. (DIŞ HABERLER)

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