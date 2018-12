Sudan’da futbol maçında hayat pahalılığı protestosu

Ekmek ve akaryakıta yapılan zamların ardından kitlesel gösterilerin yapıldığı ve devletin şiddet kullanmasıyla en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği Sudan’da protestolar bu kez bir futbol maçı sırasında yükseldi.

Başkent Hartum’a bağlı Ummu Durman kentindeki Hilal Stadyumunda, Sudan’ın Hilal takımı ile Tunus’un Afriki takımı arasında yapılan Afrika Kulüpler Kupası maçının ardından binlerce taraftar, ülkede yaşanan hayat pahalılığını protesto etti.

Polisin eylem yapanları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve coplarla saldırdığı, vatandaşları ise saldırıya rağmen Ummu Durman’ın en büyük caddesinde protestolarını sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan pazar günü Sudan ordusu hükümete destek açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada, “Ordunun ülke yönetimi çevresinde kenetlendiği” belirtildi.

Massive protests yesterday in #Sudan against deteriorating economic situation in the country has been met by gas bombs and arrests #السودان pic.twitter.com/IB7rfGWM1C