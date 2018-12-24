ÖDP ve DTK: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı. İki açıklamada da, “Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli” denildi.

ÖDP açıklamasında, “CIA eliyle yaratılmış cihatçı terör şebekeleri Suriye’deki emperyalist yıkımın baş aktörü oldu. ABD’nin hedefinin IŞİD’i yenmek değil, IŞİD ve diğer cihatçı örgütler eliyle Suriye rejimini yıkmak olduğunu herkes biliyor” denildi.

ABD’nin etnik-mezhepsel çatışmalara dayanarak bölgeyi içine alan bir iç savaş dinamiği yarattığı belirtilen açıklamada, “Trump’ın son kararıyla, Saray rejimini parlatmayı hedeflediğini söylemek mümkün. Patriot füze açılımı da göz önüne alınırsa, Türkiye’yi Rusya-İran hattından koparmanın bu hamlenin temel nedeni olduğu ortaya çıkar” ifadelerine yer verildi. ÖDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Suriye’nin, ülkemizin ve bölgemizin kaotik durumdan çıkabilmesinin yolu yeni askeri operasyonlardan değil, tüm dış güçlerin Suriye’den elini çekerek Suriye’nin kaderine Suriye halkının özgürce karar vermesinden geçecektir.

Suriye rejimi, Kürt halkının demokratik haklarını da güvence altına alan bir çözümü önüne koymalıdır. Suriye’nin demokratik birliğini tesis edecek, emperyalizmin parçaladığı halkları yeniden kardeşleştirecek adımlar atılmalıdır. ABD askerlerini çekmekle kalmamalı, Suriye’den, bölgemizden ve ülkemizden defolmalıdır! Suriye’deki tüm yabancı askeri varlıklar çekilmeli, Suriye rejimi demokratik bir gelecek için tüm halkı içerecek bir inşa sürecinin adımlarını atmalıdır.”

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DTK’DEN AÇIKLAMA

DTK açıklamasında, ABD’nin Suriye’den geri çekilme kararının, siyasal ve askeri sonuçları olacağı vurgulanarak, “Elbette ki, bütün uluslararası yabancı güçlerin ve onların vekalet verdiği terör gruplarının Suriye topraklarından çekilmeleri, Suriye’nin kaderinin Suriye’de yaşayan halklar ve inanç grupları başta olmak üzere Suriye toplumu tarafından belirlenmesi en doğru ve gerçekçi olandır. Ancak ABD’nin Suriye’den geri çekilmesinin bu amaçla alınmadığı da bir o kadar gerçektir. ABD’nin Suriye’den geri çekilmesinin arkasında hangi neden yatarsa yatsın, bildiğimiz ve inandığımız bir gerçek vardır. O da, Rojava halkının yürüttüğü mücadelenin haklılığı, meşruiyeti ve doğruluğunun yanı sıra, tamamen kendi öz gücü ve dinamiklerine dayanarak kendini sürekli geliştirerek var etmesidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “BM ve Amerikan halkı başta olmak üzere, bütün uluslararası toplumu, tüm insanlığı IŞİD belasından kurtaran Rojava halkı ile dayanışmaya, Türkiye’nin ve Suriye rejiminin saldırı ve işgal girişimlerine karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)