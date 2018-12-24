24 Aralık 2018 16:55

Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi

Tutuklu gazeteci İdris Sayılğan, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davanın 5. duruşmasında da tahliye edilmedi.

Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi

Gazeteci İdris Sayılğan, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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    Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler ve gazetecilik faaliyetleri suç delili gösterilerek “terör örgütü üyeliği” ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında da tahliye edilmedi. Duruşmaya Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan gazeteci İdris Sayılğan, mahkeme heyetinden bir beklentisi olmadığını söyleyerek "Özgür basın olarak baş eğemedik, eğmeyeceğiz” dedi.

    Muş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Sayılğan'ın avukatı Barış Oflas, ailesi, meslektaşları ve Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan katıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılananların ailelerinden 3'er kişi ve basın çalışanları, üst aramasından geçirilerek ve telefonları kapattırılarak alındı.

    SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

    Duruşma, Sayılğan'ın avukatı Barış Oflas'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusunun bekletici mesele (Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın sonuçlandırılması için başka bir mahkemede görülecek veya görülmekte olan bir davanın sonucunun beklenmesi) yapılmasını talep etmesiyle başladı.

    Avukatın bu talebi reddedilirken, savcı mütalaa sunarak gazeteci Sayılğan ve diğer tutukluların "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

    ‘BEN GAZETECİYİM’

    Mütalaaya karşı Kürtçe savunma yapan Sayılğan, "Daha önceki duruşmalarda da savunmamı yaptım. Duruşmaya getirilmek istendim. O zaman OHAL bahane ediliyordu, şimdi yine katılma talebim 'getiremiyoruz' gerekçesiyle reddediliyor. İddianamemde haber ve tape kayıtları var. Bunun örgüt üyeliğiyle alakası yok. Daha önce söylediğim gibi ben gazeteciyim. Yaptıklarım gazetecilik faaliyetleridir ve böyle bir suç yok. Bahse konu haberlerim suç değildir ve bunlar örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilemez. Ben nasıl PKK üyesi oluyorum? Ya da üyesiysem hangi kademesindeyim? Ne zaman bu örgüt üyesi olmuşum, kimden talimat almışım? İddia sahibi iddiasını ispatlamalıdır" dedi.

    'HEYETİN DAVAYA BAKIŞI SİYASİ'

    Duruşmada ne söylerse söylesin bir anlam ifade etmeyeceğini aktaran Sayılğan, "Heyet bize inanmıyor. Heyetin davaya bakışı hukuki, ahlaki ve vicdani değil, siyasidir. Savunma için hazırlık yapmıştım ama savunma yapmaya utanıyorum. Heyetten bir isteğim ve tahliye talebim yoktur. Bu heyetten beklentim yoktur" dedi.

    Davanın siyasi bir dava olduğunu söyleyerek sözünü sürdüren Sayılğan, iki kez üst üste "Özgür basın olarak baş eğemedik eğmeyeceğiz. Yaşasın özgür basın" diyerek savunmasını sonlandırdı.

    'TÜRKİYE AİHM’DE YARGILANIYOR’

    Ardından tutuklu ve tutuksuz yargılanan diğer kişilerin avukatları mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu. Sayılğan'ın avukatı Barış Oflas da, AİHM başvuru belgesini heyete sunarak "AİHM, İdris'in dosyasını öncelikli ele aldı. Yakında basın özgürlüğüyle ilgili bir hak ihlali kararı çıkacaktır. Başvurunun temelinde tutukluluğun adil olmadığı, uzun tutukluluk sebebiyle hak ihlali vardır. Savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, cezaevi koşulları ve duruşmada hazır edilme hakkının ihlal edildiğini dosyada belirttik. AİHM’den hak ihlali çıkmasını bekliyoruz. Biz daha önceki duruşmalarda basın özgürlüğünde Türkiye'nin gerileme durumunu anlattık. Bunun da sebebinin, yargı makamlarının verdiği kararlar ve basın özgürlüğüne yaklaşımların olduğunu söyledik. Burada İdris yargılanıyor; ama Türkiye de AİHM'de yargılanıyor" dedi.

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Mütalaaya karşı savunmaların ardından kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu yargılananların bir sonraki duruşmaya hazır edilmesini isteyerek duruşmayı 25 Ocak’a erteledi. (Muş/MA)

    Tutuklu Gazeteci İdris Sayılğan için AİHM başvurusu

    Gazeteci İdris Sayılğan haberlerinden dolayı 643 gündür tutuklu

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