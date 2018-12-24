‘Panzer davası’nda sona yaklaşıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü Polis Ö. Y. ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın 6’ncı duruşması yarın (25 Aralık) görülecek.

Tutuksuz yargılanan 2 polis hakkında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın duruşması, Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak. Duruşmaya, insan hakları savunucuları ile birçok barodan avukatın yanı sıra kentin milletvekillerinin katılması bekleniyor.

Panzer Davası'nın keşif raporu: Panzer 'asli', şoför 'tali' kusurlu

Mezopotamya Ajansından Gökhan Altay’ın haberine göre; davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında tanık olarak dinlenen polislerin neredeyse tümü, olayla ilgili disiplin soruşturması neticesinde ceza aldıkları ortaya çıkan polis T. T. ile dönemin İlçe Emniyet Müdürü S. E’yi sorumlu gösterdi. Ancak, Yıldırım kardeşlerin avukatlarının her iki polisin de sanık olarak dosyaya eklenmesi talebi mahkeme tarafından bir türlü karşılık bulmadı.

Davanın 25 Ekim tarihinde görülen son duruşmasında ise, daha önce birçok kez ertelenen “olay yeri keşif” raporu dosyaya eklendi. Raporda, panzerde el freninin bulunmadığı ortaya çıktı. Yine, freni ve direksiyonunda kusur bulunmayan panzer aracı “asli”, sanık Ö.Y. ve onu görevlendiren amir M. M’nin ise, “tali kusurlu” olduğu ileri sürüldü.

Bunun üzerine, mahkeme heyeti İstanbul Teknik Üniversitesinden seçilecek iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman makine, elektrik ve kara yolları konusunda uzmanlıkları bulunan 3 kişilik bilirkişi heyetinden, sorumluların kusur durumlarının tespiti konusunda rapor tazmini istedi.

Söz konusu raporun da dosyaya eklenmesiyle birlikte iddia makamının mütalaa vermesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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