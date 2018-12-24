Bilgen: Talep gelmezse batıda kendi yol haritamızı belirleriz

HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, CHP ile ittifakla ilgili, “Bize merkezi düzeyde batı şehirlerinde herhangi resmi bir talep olmadığı sürece biz kendi yol haritamızı belirleriz” ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek güncel gelişmeleri değerlendirdi. Meclise Afganistan tezkeresi hem de Katar ile yapılan sözleşmenin geleceğini de anlatan Bilgen, “Kamuoyuna yansıyan Sayın Cumhurbaşkanının Trump ile yaptığı görüşme ve açıklamalar gösteriyor ki aslında Türkiye’nin ABD ile herhangi bir sorunu yok. Öyle ki onları hem (Suriye’den) çıkmaya ikna etmiş hem de çıkma konusunda yardımcı olma vaadinde bulunmuş. Yarın Afganistan’daki tezkereye evet oyu verenler herhalde ABD’ye hamaset söylemlerinin inandırıcılığının olmadığını bilerek bu oyu verecekler. Trabzon’da üs kuranlar kimi tehdit kategorisinde görerek kurulduğunu biliyorlardır” ifadelerini kullandı.

Bilgen, duayen Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Bilgen, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP ile bir ittifak olup olmayacağına ilişkin soruya Bilgen, “Bize merkezi düzeyde batı şehirlerinde herhangi resmi bir talep olmadığı sürece biz kendi yol haritamızı belirleriz. Başından beri yerel seçimlere yüklediğimiz anlam son derece net, Türkiye’nin geleceği ile ilgili politik bir tercihe dayanıyor. Her iki boyutu da demokrasi için hayati önem taşıyor. Birincisi kayyumlara karşı halkın seçtikleri ile yönetilmesini sağlamak, ikincisi de Türkiye’nin batısında güçlü yerel demokrasinin bir denge denetleme mekanizması oluşturması için sandıkta değişimin önünü açmak” ifadeleriyle yanıtladı. (ANKARA)