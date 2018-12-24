Roboskîli aileler 7 yıldır adalet arıyor

19'u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboskî Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın failleri, aradan geçen bunca zamana rağmen ortaya çıkarılmadı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden 7 yıl geçti. Dönemin hükümet yetkilileri ve medya organları tarafından, “Bir operasyon kazası” şeklinde ifadelerle üstü örtülmeye çalışılan katliamın failleri ise aradan geçen bunca zamana rağmen ortaya çıkarılmadı.

Henüz 16 yaşındayken bombaların altında can veren Şıvan Encu’nun ailesi de, söz konusu yaşananlardan nasibini alan ailelerden sadece birisi. Tıpkı diğer anneler gibi çocuğunun faillerini bulunmasını isteyen anne Hediye Encu, hep yas ve acıyla geçen 7 yılın verdiği yükü taşıyamaz bir halde, “Artık bu zulmü sonlandırsınlar” diye çağrıda bulundu.

Şıvan’ın ardından evin tüm yükünü omzuna alan çocuğu Sinan’ı (19) da geçtiğimiz günlerde trafik kazasında kaybeden anne Encu, katliamdan sonra keyifli bir gün geçirmediklerini belirtti. Katliamdan sonra kızının hastalandığını ve halen iyileşmediğini aktaran anne Encu, katliamın faillerine, “Katliamı unutacağız diye beklemesinler. Hep peşlerinde olacağız” diye seslendi.

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Fotoğraf: MA

‘HEM ÖLDÜRÜYORLAR, HEM YARGILIYORLAR’

Katliamda oğlu Hamza’yı kaybeden Kadriye Encu ise, kaldıkları evin odasında asılı olan 34 kişinin fotoğraflarına bakarak, “Daha ayaktayız” dedi. Halen sürdürdükleri adalet nöbetine işaret ederek, “Davacıyız” diyen anne Encu, “Vicdanlı olan herkes bizi sahiplenmeli ve yalnız bırakmamalı” çağrısında bulundu.

Katliama ilişkin başlatılan hukuksal süreci hatırlatan anne Encu, davalarında kendilerinin yalnız bırakıldığını ve bunun da kendilerini yaraladığını ifade etti.

Anne Encu, son olarak haklarında halen devam eden davalara tepki göstererek, “Hem çocuklarımızı öldürüyorlar, hem de bizi yargılıyorlar” dedi. (Şırnak/MA)