Manyezit ocağında dinamit patladı: 1 işçi öldü

Erzurum'da manyezit ocağında dinamit patladı. 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağında patlama meydana geldi.

Firma tarafından ocağa yerleştirilen dinamitin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden 37 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Yer altına açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlandığını kaydeden yetkililer, çalışma esnasında dinamitin belirlenmeyen bir sebeple patladığını belirtti. Aşkale Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldız’ın cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. (Erzurum/AA)