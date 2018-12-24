Erdoğan: Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz

Ankara'da Kamuda İstihdam Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'ye askeri müdahale gündemini sıcak tutmayı sürdürdü.

Erdoğan, "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz" dedi.

"Suriye'de mesele özgürlük meselesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların güvenliği ve huzuru bizim meselemizdir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasından öne çıkan diğer cümleler şöyle:

"Önümüzdeki dönemde de, bu ülkede tek bir sahipsiz vatandaşımızı, muhtaç insanımızı bırakmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet, bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan, çalışması, üretmesi, refahını yükseltmesi için imkan sağlamayan devlet de bizim nazarımızda devlet değildir.

Türkiye'nin geçtiğimiz 16 yıldaki başarı hikayesi, sadece milletimizin kazanım hanesine yazılmakla kalmamıştır. Bu başarılar aynı zamanda bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için de bir umut, ışık olmuştur.

Zalimlerin pençesi altında inleyen mazlumlar, Türkiye'nin dik duruşuna, yükselişine, vakarına bakarak bir silkiniş, diriliş heyecanına kapılmışlardır.

Yokluk, yoksulluk, yoksunluk içinde kıvranan garipler, ülkemizin geldiği refah seviyesini örnek almışlardır.

Özgürlük kavgası veren nice toplumlar, Türkiye'nin yedi düvele karşı yürüttüğü mücadeleden aldıkları feyzle cesaretlerini katlamışlardır." (HABER MERKEZİ)