CHP Milletvekili Gürer: Tarım işçileri ölümlerle gündeme gelmemeli

Tarım işçilerinin trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin olağan gibi görünmeye başlamasını eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım işçilerinin trafik kazaları ve ölümlerle değil, sorunlarının çözümüyle gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Dün Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 tarım işçisinin hayatını kaybetmesi, 16 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasını hatırlatan Gürer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde tarım işçilerinin kaderi maalesef değiştirilemiyor. Tarım işçileri, trafik kazaları ve ölümlerle gündeme geliyor. Zor koşullarda ekmek parası için mücadele eden tarım işçileri, trafik kazaları ve ölümlerle değil, sorunlarının çözümüyle gündeme gelmeli.”

Türkiye genelinde tarım işçilerinin trafik kazalarında hayatlarını kaybettiğini ifade eden Gürer, “Ülkemizde resmi kayıtlara göre yaklaşık 200 bin, resmi olmayan verilere göre ise 600 binin üzerinde tarım işçisi vardır. Çoğunluğu sosyal güvenceden uzak, elverişli olmayan koşullarda ekmek mücadelesi veren tarım işçilerinin traktör ve kamyon kasalarında ya da minibüslerdeki yolculuğu trafik kazalarına davetiye çıkarmaktadır” dedi.

Tarım işçilerinin yaşadığı sorunları sürekli TBMM’de gündeme getirdiğini ve bu konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi de verdiğini anımsatan Gürer şunları söyledi: “Artık tarım işçilerimizin kazalarla ve ölümlerle değil, sorunlarının çözüme kavuşmasıyla anılmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması için acilen çalışma başlatılmalı.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)