Laborant kadrolarının yüzde 16’sı boş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel hastanelerdeki laborant kadrosu açığını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeyi yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerinde 16 bin 628 laborant kadrosunun bulunduğunu, bu alanda aktif çalışanların doluluk oranının ise yüzde 84 olduğunu bildirdi.

CHP Milletvekili Gürer, laborantların hastanelerin en önemli faaliyet alanlarında görev yaptıklarına işaret ederek, “Ülkemizde binlerce laborant kadro beklemekte, pek çok laborant ise kadro verilmediği için uzmanlık alanının dışında başka işlerde faaliyet göstermektedir. Bakanlıktan gelen yanıta göre, laborant kadrolarının yüzde 84’ü dolu, yüzde 16’sı ise boş görünmektedir. Bu durumda yapılması gereken boş olan kadrolara mutlaka atama yapılmasıdır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)