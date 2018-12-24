24 Aralık 2018 15:19Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 15:24
Prof. Dr. İbrahim Cerrah'a 12 yıl 9 ay hapis cezası
Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu'nun eski Başkanı İbrahim Cerrah, 'FETÖ' suçlamasıyla 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Pixabay
'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Polis Akademisi Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu Başkanı İbrahim Cerrah, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Prof. Dr. İbrahim Cerrah hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.
Cerrah, 2016 yılında yurt dışına gitmek için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Polis Akademisi'nden öğrenciyken ayrılan ve gittiği İngiltere'de gördüğü eğitim sonrası tekrar Türkiye'ye dönen Prof. Dr. İbrahim Cerrah, Polis Akademisi'nde ders verdi. (HABER MERKEZİ)