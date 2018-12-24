24 Aralık 2018 14:59Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 20:22
Brüksel'de bir restoranın camına 3 el ateş edildi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restorana kalaşnikof tüfekle 3 el ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Avenue Louise Caddesi. Fotoğraf: Google Street View
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restorana otomatik silah ile 3 el ateş edildiği, saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.
Reuters'ın haberine göre kimsenin yara almadığı olay, yerel saatle 10.00'da, ülkenin ünlü alışveriş caddelerinden Avenue Louise'de yaşandı. Bir görgü tanığı saldırganın kalaşnikof tüfekle ateş açtığını belirtti.
Belçika emniyeti olayı doğruladı. Yetkililer, saldırganın ise kaçtığını belirtti.
Polis, saldırganın hangi amaçla ateş açtığının bilinmediğini söyledi ancak Savcılık Sözcüsü Ine Van Wymersch, olayın bir terörist saldırı olmadığını düşündüklerini belirtti. (DIŞ HABERLER)