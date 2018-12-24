24 Aralık 2018 14:59
Belçika'da restorana kalaşnikofla ateş açıldı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restorana kalaşnikof tüfekle 3 el ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki bir restorana 3 el ateş açıldı.
Reuters'ın haberine göre kimsenin yara almadığı olay, yerel saatle 10.00'da, turistik Avenue Louise'de yaşandı.
Bir görgü tanığı saldırganın kalaşnikof tüfekle ateş açtığını belirtti.
Polis, saldırganın hangi amaçla ateş açtığının bilinmediğini söyledi ancak Savcılık Sözcüsü Ine Van Wymersch, olayın bir terörist saldırı olmadığını düşündüklerini belirtti. (DIŞ HABERLER)
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