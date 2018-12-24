THD: 2019 yılı bütçesi, sermayeden indir yoksula bindir bütçesi!

2019 yılı bütçesini değerlendiren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ‘2019 Yılı Bütçesi, sermayeden indir yoksula bindir bütçesi!’ dedi.

2019 yılı bütçesinde dolaylı ve doğrudan vergileri toplamının 853.8 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirten Çakar; “Bu tutarın yüzde 67.81’i, yani, 579 milyar TL’si dolaylı vergi, yüzde 32.19’u, yani, 274.8 milyar TL ise doğrudan vergidir. 2019 yılı bütçe öngörüsünde sermaye kesimine 178.7 milyar TL vergi muafiyeti ve istisnaları sağlandı. Eğer, bu istisnalar sağlanmasaydı, 2019 yılı bütçe öngörüsünde toplam vergi gelirleri 1 trilyon 32,5 milyar TL olacaktı. Bunun da yüzde 63.5’u, yani, 655 milyar TL’si dolaylı vergi, yüzde 36.5’u, yani, 377.1 milyar TL’si ise doğrudan vergi olacaktı. Kısaca, dolaylı vergilerin payı yüzde 67.8’den yüzde 63.5’a düşecekti. Doğrudan vergilerin payı ise yüzde 32.19’dan yüzde 36.5’a yükselecekti” dedi.

2019 YILI BÜTÇESİNİN YÜZDE 85’İNİ EMEKÇİLER VE YOKSULLAR ÖDEYECEK

Dolaylı vergilerin, genellikle, tüketimden alınan ÖTV, KDV gibi vergiler olduğunun altını çizen Çakar şunları söyledi; “Dolaylı vergilerin zaten büyük bir çoğunluğunu yoksullar, dar gelirliler ve emekçiler ödemektedir. Temel ihtiyaçlardan alınan dolaylı vergiler, tüm dünyada en haksız tüketici vergisi olarak adlandırılmaktadır. Türkiye, tüketimden alınan dolaylı vergilerde, yani, haksız tüketici vergileri sıralamasında dünyada ilk iki ülkeden birisidir.

Doğrudan vergiler arasında yer alan gelir vergisinin ise, üçte ikisini hiçbir şekilde vergi kaçırma olanağı olmayan emekçiler, yani bordro mahkûmları ödemektedirler. Bu yetmiyormuş gibi emekçiler, dolaylı vergilerin büyük bir çoğunlunu da ödemektedirler. Kısaca, dolaylı ve doğrudan vergi olarak 2019 yılı bütçe gelirlerinin yüzde 85’ini emekçiler, dar gelirliler ve yoksullar ödeyecektir.”

‘ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ UYGULANMALI’

2019 yılı bütçe öngörüsünde sermaye kesimine sağlanan 178.7 milyar TL’nin 20 milyon çalışan ücretli emekçiye dağıtılması halinde, her ücretli emekçiye yıllık ortalama 8935TL, aylık ortalama ise 745TL ödeneceğini ifade eden Çakar; “Türkiye’de halkın ödediği dolaylı vergilerin önemli bir oranı da aracılar ve firmalar tarafından devlete ödenmemektedir. Türkiye’de, hem çalışanları sömüren hem vergi kaçıran ve ödemeyen sermaye kesimine, ayrıca, vergiden muafiyet ve istisna sağlanması sermayenin diktatörlüğü değil midir?

2019 yılı bütçesi, “sermayeden indir yoksula bindir bütçesidir”!.. “Vergide sermayeden indir, yoksula bindir” anlayışı hukuka, adalete, kamu yararına ve tüketici haklarına aykırıdır. Zaten, vergi ödemeyen ve kaçıran sermaye kesimine muafiyet ve istisna sağlanması değil, adil bir vergi düzeni oluşturulmalıdır.”

‘HALKIN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINDAKİ KDV KALKSIN’

Çakar şöyle devam etti; “Sermaye kesimine muafiyet ve istisna sağlamak yerine, yüzde sekseni yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan halkın ( yüzde 20’si açlık sınırının altında, yüzde 60’dan fazlası yoksulluk sınırın altında) gıdasındaki, suyundaki, elektriğindeki ve doğalgazındaki KDV kaldırılsın” (HABER MERKEZİ)