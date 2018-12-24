24 Aralık 2018 14:26
Isparta'da 10 araç birbirine girdi: 19 yaralı
Isparta'da yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Isparta'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken, aynı kazada yaralanan 6 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu belirtildi. 19 yaralının tamamının ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu kaydedildi. (DHA)
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