CHP'li Karaca: Hayvan hakları yasası çıkmazsa işkenceye dur denemez

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, papağana işkence edilmesiyle gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetteki artışın, cezasızlık politikasının sonucu olduğuna dikkat çekerek, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a çağrısını yineledi: Seçimden önce verdiğiniz sözleri tutun.

‘CEZASIZLIK POLİTİKASI HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELEYİ ARTTIRIYOR’

Biçer Karaca yaptığı açıklamada “Gün geçmiyor ki; yeni bir hayvana şiddet haberi ülke gündeminde yer almasın. Yapılan işkencenin hesabı sorulamazken Papağan Bahtiyar’ın maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmesinin hesabının sorulamazken bugün gözleri oyulan köpek haberi basında yer aldı. Bunların temel nedeni; seçmene verdiği sözü tutmayan, hayvanların haklarını tanımamakta ısrar eden direnen AKP iktidarıdır” dedi. Şu an yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın, hayvanları mal ve eşya olarak gördüğüne dikkat çeken Biçer Karaca; hayvanlara yapılan kötü muamelenin kabahatler hukukunda değerlendirildiğini, verilen cezaların caydırıcı olmadığını, hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların arttırılması gerektiğini söyledi.

‘HAYVAN HAKLARI YASASI ACİLEN ÇIKARILMALI!’

4 Ekim Hayvan Hakları gününde Hayvanları Koruma Yasası’nda köklü değişiklikler öneren bir teklifi TBMM’ye sunduklarını hatırlatan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca; bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istedi. Tüm canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük haklarının yasal olarak teminat altına alınmasının önemini vurgulayan Biçer Karaca; süs hayvanı gibi tanımlamaları asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. “Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz.” diyen Biçer Karaca, tüm ısrarlara rağmen Hayvan Hakları Kanunu’nun TBMM gündemine alınmamasını eleştirdi.

‘100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA HAYVAN HAKLARI NEREDE!’

Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 Günlük Programında Hayvan Haklarına dair bir faaliyet bulunmamasına dikkat çeken Biçer Karaca; “24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılacak ilk yasa olacağı sözü verilmişken bugün verilen sözler ne oldu da unutuldu. Bir an önce önlem almazsak hayvanlara yapılan kötü muamelelerin önüne geçemeyeceğiz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız… Ya siz? dedi. (HABER MERKEZİ)