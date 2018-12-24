24 Aralık 2018 14:13

Harb-İş, özelleştirmeye karşı eylemde

Türk Harb-İş Sendikası, Sakarya'da bulunan Tank Palet'in özelleştirilmesi kararına karşı eylem yaptı.

Harb-İş, özelleştirmeye karşı eylemde

Fotoğraf: Evrensel

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    Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerindeki yemekhanelerde beş dakika ses çıkarma eylemi yaparak Sakarya Arifiye’deki 1,8 milyon metrekarelik 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapmasına alınmasını protesto etti.

    Tank Palet adıyla bilinen fabrikanın özeleştirilme kapsamına alınması ardından basın açıklaması yapan Türk Harb-İş Sendikası, “Ülkemiz ve geleceğimiz adına, alınan özelleştirme kararına teslim olmayacağız. Hiçbir hukuki temeli olmayan kararın iptali için hukuksal yollara başvurma başta olmak üzere üretimden gelen gücümüz ve halkımızın desteğiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

    Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi de bu akşam saat 18.00’de Sakarya Gar Meydanı’nda basın açıklaması yaparak özelleştirme kararını protesto edeceğini duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Evrensel

     

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