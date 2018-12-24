‘Şebnem Korur Fincancı’nın cezası insan hakları mücadelesine verildi’

Hak ve hukuk örgütleri barış bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan TİHV Başkanı ve Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve diğer barış akademisyenleri için açıklama yaptı. Açıklamada, Fincancı’ya verilen cezanın insan hakları mücadelesine verilmiş bir ceza olduğu vurgulandı, “Şebnem hoca hakikati belgelediği için cezalandırıldı” denildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladığı için geçtiğimiz günlerde “Terör örgütü propagandası” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında TİHV, Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), İstanbul Tabip Odası (İTO), Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) bulunduğu hak ve hukuk örgütleri temsilcileri konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. İTO’da yapılan açıklamada “Dr. Şebnem Korur Fincancı Yalnız Değildir” pankartı açıldı.

‘BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK CEZALAR’

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan İTO Başkanı Pınar Saip, “Devam eden davalar hızla karara bağlanırken Prof. Dr. Gençay Gürsoy’dan sonra Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya bugüne kadar görülen barış akademisyenlerinin davaları içinde en yüksek ceza verilmiştir. Bunun gerekçesi ise mahkemenin hükmünde de ifade olunduğu gibi, imza attığı bildirinin yanı sıra ağır insan haklarına ihlallerine ilişkin olarak basına verdiği röportajlar ve hazırladığı raporlar, yani aslında ısrarla sürdürmüş olduğu insan hakları savunuculuğu faaliyetleridir.” dedi. Saip konuşmasının devamında “Sadece ve sadece hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu görünür kılmak için zorbalığa direnen vicdanın sesi, insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz” ifadelerini kullandı.

Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

‘HAPSE GİRMESİ UTANÇ OLACAK’

Hak ve hukuk örgütlerinin temsilcileri de açıklamada söz aldı. ÖHP’den Veysi Eski, “Şebnem hoca sembol isim olmasının ötesinde temel hedeflenme nedeni Cizre’ye ilişkin bir meseledir. Yargının hali hakikatle mücadele mahkemelerine dönmüş vaziyette. Söz konusu raporda hakikati ortaya koyduğu için en ağır cezayla cezalandırıldı.” dedi. ÇHD’den Gökmen Yeşil de “İşkence vakaları hak savunucularının raporlarıyla dünya kamuoyuna da taşınıyor. İşkenceyi toplumla mücadelenin temel unsuru gören gerici iktidarların en baştaki hedefi hak savunucuları olur. Şebnem hocaya verilen ceza tüm sesi çıkanları sindirme, cezalandırılma yöntemi. Bu toplumda birilerinin sesi çıkıyor yine de. Biz de o sesi çıkanların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede işkence var ve bu işkence tüm dünyaya duyurulacak. Hak savunucuları işkencecileri bir gün mutlaka yargılatacak ve ceza verdireceklerdir. Çünkü işkence suçunda zaman aşımı yok.” ifadelerini kullandı. TOHAV’dan Av. Rengin Ergül de “Şebnem hocaya hakikati belgelediği için bu ceza verildi. Hak kurumları ve hukukçular olarak onları her zaman savunmaya devam edeceğiz. Hapse girmesi bizim için utanç olacaktır. Hapse girmemesi ve cezasının bozulması için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Af Örgütü’nden Ruhat Sena Akşener de hak savunucularına dönük baskıların arttığını vurgulayarak, “Bu cezayı kabul etmiyoruz. Her türlü olumsuzlukta onunla birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

‘SESİ KISILMAK İSTENEN İNSAN HAKLARI HAREKETİ’

Hafıza Merkezi’nden Murat Çelikkan da “Burada sesi kesilmek istenen Fincancı şahsında insan hakları hareketi. Ne hapse girmesini ne de sesimizin kesilmesini kabul ediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz.” dedi. TİHV’den Dr. Ümit Biçer ise “Şebnem hocaya verilen cezayı bir madalya olarak değerlendirsek de düşünce ve ifade özgürlüğü ihlaline bir yenisi daha eklendi. Fincancı, bir insan bir adli tıp uzmanı, bir hekim. Hakikati ortaya çıkarmak, hak ihlallerini belgeleme çalışması yürüttü. Fincancı bu çalışmanın önde gelen isimlerinden biri. Gözaltında yaşanan pek çok işkence vakasında işkenceyi kanıtlamıştı. Bunun için cezalandırıldı” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)