ESP'den tutuklu Genel Başkan Çiçek Otlu'nun davasına çağrı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, (ESP) 22 Ağustos 2017’den beri tutuklu olan Genel Başkanları Çiçek Otlu ile ilgili yaptığı açıklamada yarın(25 Aralık) saat 13.30’da İstanbul Adliyesi’nde görülecek davaya katılım çağrısı yaptı

"Çiçek Otlu’nun tamamen uydurma deliller ve hukuksuz gerekçelerle tutuklandığı" ifade edilen açıklamada, “Yargılama hukuki değil, siyasi bir kararla sürdürülmektedir. Genel başkanımızın katıldığı devrimci cenazeleri, sosyal medya paylaşımları suç olarak nitelendirilmekte ve yaklaşık 1 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanmaktadır. Genel başkanımız yıllardır devrimci mücadele içerisinde yer almış, işçilerin, kadınların, ezilenlerin, gençliğin, sesi olmuştur. Sosyalizm mücadelesini ve ezilenlerin örgütlü mücadelesini kendisine yol eyleyen Çiçek Otlu işçi eylemlerinde, kadın eylemlerinde, Alevilerin hak alma mücadelesinde en ön saflarda yer almıştır” denildi.

Tüm demokrasi güçlerine davayı destekleme çağrısı yapılan açıklamada, “Yargılayanları yargılamak için, sesimizi, direnişimizi, gücümüzü birleştirelim!” denildi. (HABER MERKEZİ)