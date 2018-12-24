Bitlis'te eğitime yarım gün ara verildi

Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçesinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Tatvan Kaymakamlığı ile Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, yoğun kar ve elverişsiz hava şartlarından dolayı YİBO'lar (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) hariç merkez ve köylerdeki okullarda eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. (Bitlis/AA)