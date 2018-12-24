Cihatçı gruplar Menbic'deki cephe hatlarına sevk edildi

Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin koruması altındaki cihatçı grupların Menbic'e doğru sevk edildiği açıklandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adını kullanan bileşenlerden Hamza Tümeni'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu güçlerinin bulunduğu hatta yönlendirildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre bu güçlerin TSK'nin Menbic'e yapması muhtemel bir operasyonda görevler üstleneceği belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi. Yezen, "Örgüt üyelerini Menbic’den temizleyerek Menbic’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.

ABD ASKERLERİ HALEN KENTTE

Sputnik, pazar günü çekildiği belirtilen bir videoyu yayımladı. Videoda ABD askerlerinin halen Menbic'de devriye görevlerini sürdürdüğü görüldü. ABD, geçtiğimiz hafta Suriye'deki askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacağını açıkladığı operasyonun bir müddet ertelendiğini söylemişti.

ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor. Bu askerlerin 30 gün içerisinde çekileceği belirtiliyor.

MENBİC NERESİ?

Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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