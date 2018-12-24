Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendireceği iddiası

Mobil operatörlerin aldığı ortak karar doğrultusunda mobil bağlantının diğer cihazlara hotspot paylaşımı (mobil internet paylaşımı) ücretli olacağı iddia ediliyor.

Hardware Plus internet sitesinde yer alan habere göre, kararın, 15 Ocak itibariyle uygulanması bekleniyor.

Turkcell'in hotspot işlemlerini ücretlendireceği hususunda abonelerini SMS yoluyla bilgilendirdiği belirtilirken diğer GSM operatörleri, ücretlendirme yapıp yapmayacaklarına dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Vodafone Destek Twitter hesabı, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta "'Kişisel erişim noktası' (hotspot) özelliğini ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

'Kişisel erişim noktası'(hotspot) özelliğini ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz. ^Demet — Vodafone Destek (@VodafoneDestek) 24 Aralık 2018

Hiçbir ücret ödenmeden yapılan bu işlem, 2019’da kullanıcıların faturasına yeni bir kalem olarak eklenecek.

Operatörlerin internet paylaştırmak için ek tarifeleri bulunuyordu.

Ama bu yeni karar ile beraber bu işlem, zorunlu ücrete tabi olacak.

Ekran alıntısı: www.turkcell.com.tr

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ise, Turkcell'den konuyla ilgili olarak abonelerine mesaj gönderildi. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak'ta başlayacak.

Söz konusu mesajda, "15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır" denildi. Bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 lira ücret yansıtılacak. 2 GB'lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.

Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data'larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB'lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL'lik ücret anında yansıtılacak. Turkcell müşteri destek hattı tarafından da doğrulanan bu ek ücret uygulaması konusunda diğer mobil operatörlerin (Türk Telekom, Vodafone) de aynı adımı atacakları tahmin ediliyor.

Opsiyonel olan paylaşım kotasının zorunlu hale gelmesi sosyal medyada tepkilerle karşılandı. (HABER MERKEZİ)

Üç kuruşluk internet paketini 30 akçeye satmaları yetmemiş. Başka nereden yolarız diye uğraşıyorlar. https://t.co/eXbMOusCpD — İsmail Gökhan Bayram (@igbayram) 24 Aralık 2018

#hotspot un yani internetini paylaşmanın ücretli olacağı ile ilgili dedikodular var. Bu doğru ise #turkcell #turktelekom ve #Vodafone benim telefonumdaki parasını ödediğim İnterneti nasıl kullanacağıma mı karışıyor? pic.twitter.com/DqtffsoTsM — neredeoldu (@neredeoldu1) 23 Aralık 2018

Turkcell, hotspot ile internet paylaşımını ücrete tabi tutmuş. Geçmiş olsun, artık paketteki interneti ücretsiz olarak başkalarıyla paylaştıramayacaksınız. — b8 (@cashtoyukari) 23 Aralık 2018