Turkcell, hotspot için 'Ya 'Hızlı Giriş' ya da 9 lira lira' dedi

Mobil operatörlerin aldığı ortak karar doğrultusunda mobil bağlantının, diğer cihazlara hotspot paylaşımının (mobil internet paylaşımı) ücretli olacağı iddia edildi. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, sundukları 'Hızlı Giriş' servisini tercih etmeyecek kullanıcıların 9 lira ödemek zorunda olacağını söyledi. Türk Telekom ve Vodafone'dan ise "'Kişisel erişim noktası' (hotspot) özelliğini ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz" açıklamaları geldi.

TURKCELL'DEN 'YA SERVİSİMİ KULLANIRSIN YA DA PARA ÖDERSİN' DAYATMASI

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İki gündür mobil erişim noktası kullanımı konusunda sosyal medyada yapılan paylaşımları yakından takip ediyorum. Konuyla ilgili içgörü ve çıkış noktamızı sizlerle paylaşarak, konuya açıklık getirmek istiyorum.

Mobil erişim noktası kullanımında temel iki sorun ve şikayetle sıkça karşılaşıyoruz: Birincisi yetkisiz internet paylaşımları ile ilgili güvenlik sorunları. Diğeriyse, paylaşılan internet tüketimini kontrol edemeyip internet kotasının sehven bitmesi ve aşım ücretlendirilmesi yaşanması. Bu iki sorunun çözümü için bazı önlemler aldık.

Öncelikle, 15 Ocak'tan itibaren mobil erişim noktasıyla veri paylaşımı yaparken Hızlı Giriş teknolojimiz ile internetinizin tüm cihazlarınızla güvenli paylaşımını, ek ücret ödemeden kendi internet kotanızdan yapabileceksiniz. Yani paylaşım ücretli değil, güvenli hale gelecek.

Öte yandan, Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadığı durumda yapılan internet paylaşımları, dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi, 9TL’ye 1 ay geçerli 2GB paylaşım interneti hediyesiyle birlikte yapılabilecek. Böylece aşım korkusunun önüne geçeceğiz.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak önceliği müşterilerimizin taleplerine verdiğimizi, en yeni teknolojileri bu yönde geliştirdiğimizi hatırlatmak isterim."

İki gündür mobil erişim noktası kullanımı konusunda sosyal medyada yapılan paylaşımları yakından takip ediyorum. Konuyla ilgili içgörü ve çıkış noktamızı sizlerle paylaşarak, konuya açıklık getirmek istiyorum. — Kaan Terzioğlu (@Kaan_Terzioglu) 25 Aralık 2018

VODAFONE: ÜCRETSİZ KULLANIM SÜRECEK

GSM operatörlerinden Türk Telekom bu işlem için ücretlendirme yapılmayacağını açıkladı. Vodafone Destek Twitter hesabı, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta "'Kişisel erişim noktası' (hotspot) özelliğini ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

'Kişisel erişim noktası'(hotspot) özelliğini ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz. ^Demet — Vodafone Destek (@VodafoneDestek) 24 Aralık 2018

TÜRK TELEKOM ÜCRET TALEP ETMİYOR

Konuya dair Türk Telekom'dan yapılan açıklamada "Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır" denildi.

İDDİANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Hardware Plus internet sitesinde yer alan haberde, mobil operatörlerin ortak karar alarak hotspotu ücretli hale getireceği iddia edildi. Kararın 15 Ocak itibariyle uygulanmasının beklendiği ifade edildi.

Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmeden yapılan bu işlemin 2019’da kullanıcıların faturasına yeni bir kalem olarak ekleneceği iletildi.

Ekran alıntısı: www.turkcell.com.tr

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Turkcell'den konuyla ilgili olarak abonelerine mesaj gönderildi. İlgili mesajda uygulamanın 15 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.

Söz konusu mesajda, "15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır" denildi.

Bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 lira ücret yansıtılacak. 2 GB'lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.

Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data'larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB'lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL'lik ücret anında yansıtılacak. TEPKİYLE KARŞILANDI Operatörlerin internet paylaştırmak için ek tarifeleri bulunuyordu. Ama bu yeni karar hayata geçerse bu işlem, zorunlu ücrete tabi olacak. Opsiyonel olan paylaşım kotasının zorunlu hale gelmesi sosyal medyada tepkilerle karşılandı.



Üç kuruşluk internet paketini 30 akçeye satmaları yetmemiş. Başka nereden yolarız diye uğraşıyorlar. https://t.co/eXbMOusCpD — İsmail Gökhan Bayram (@igbayram) 24 Aralık 2018

#hotspot un yani internetini paylaşmanın ücretli olacağı ile ilgili dedikodular var. Bu doğru ise #turkcell #turktelekom ve #Vodafone benim telefonumdaki parasını ödediğim İnterneti nasıl kullanacağıma mı karışıyor? pic.twitter.com/DqtffsoTsM — neredeoldu (@neredeoldu1) 23 Aralık 2018

Turkcell, hotspot ile internet paylaşımını ücrete tabi tutmuş. Geçmiş olsun, artık paketteki interneti ücretsiz olarak başkalarıyla paylaştıramayacaksınız. — b8 (@cashtoyukari) 23 Aralık 2018

Hotspot kullanımı ücretli oluyor! 15 Ocak itibariyle telefonunuzdaki interneti başka cihazlarla paylaşabilmek için operatörlerinize ekstra ücret ödemek zorunda bırakılacaksınız.



İyi seyirler. — Yazılım Dünyası (@echomahmut) 24 Aralık 2018

(HABER MERKEZİ)